Nebius Аркадия Воложа заключила сделку на $1 млрд — ИИ-стартап Reflection AI получит доступ к мощностям компании

Nebius Group, созданная сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, заключила с ИИ-стартапом Reflection AI сделку стоимостью более $1 млрд, сообщает Bloomberg. По условиям договора стартап получит облачные вычислительные мощности Nebius и доступ к ИИ-ускорителям компании. Соглашение будет действовать до 2029 года.

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Reflection AI получит доступ к новейшим чипам Nvidia

Reflection AI, основанная двумя бывшими исследователями Google DeepMind, будет использовать инфраструктуру Nebius для обучения и работы своих моделей искусственного интеллекта.

В рамках контракта стартап также сможет пользоваться чипами Nvidia GB300, которые считаются одним из самых современных решений для ИИ-вычислений.

ИИ-компании борются за вычислительные мощности

Как отмечает Bloomberg, компании, разрабатывающие искусственный интеллект, всё активнее борются за доступ к вычислительной инфраструктуре — графическим процессорам, которые нужны для обучения и работы нейросетей.

Ранее, в июне, Reflection AI заключила ещё одно многомиллиардное соглашение — со SpaceX. Стартап сможет использовать чипы Nvidia GB300 и будет выплачивать около $150 млн ежемесячно до 2029 года.

Контекст

Nebius Group образовалась после реструктуризации международного бизнеса Yandex N.V. В июле 2024 года компания продала российские активы «Яндекса» консорциуму инвесторов, полностью выйдя из состава акционеров российского бизнеса. После завершения сделки компания сохранила международные активы и сменила название на Nebius.

Компания предоставляет облачные вычислительные мощности для обучения и эксплуатации генеративных моделей искусственного интеллекта.

Nebius уже сотрудничает с рядом крупнейших мировых технологических компаний. Так, соглашение с Microsoft оценивается в $17,4 млрд, а договор с Meta* — $27 млрд.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.