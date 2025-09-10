1 млрд $ за сутки: состояние Воложа выросло на акциях Nebius

Аркадий Волож за сутки стал богаче почти на $1 млрд благодаря резкому росту акций Nebius на Nasdaq. Бумаги компании подскочили почти на 50% после анонса сделки с Microsoft стоимостью до $19,4 млрд. Состояние основателя Nebius достигло $3,3 млрд, а капитализация компании впервые превысила стоимость российского «Яндекса».

Шаг в $1 млрд

Состояние Аркадия Воложа за сутки увеличилось почти на $1 млрд — до $3,3 млрд, по данным Forbes Real-Time Billionaires. Ещё утром 9 сентября предприниматель занимал 1660-ю строчку глобального списка миллиардеров с оценкой в $2,3 млрд, но уже к середине следующего дня оказался на 1216-й позиции. Рост составил $976 млн или 41,75% всего состояния.

Такой рывок стал возможен благодаря стремительному удорожанию акций Nebius Group на Nasdaq. Основатель компании и её гендиректор владеет через семейный траст 13% акций, и именно рост стоимости этого пакета обеспечил столь значимое изменение в его личном капитале. Bloomberg подсчитал, что сейчас доля Воложа оценивается примерно в $2,9 млрд — почти втрое дороже, чем в начале года.

Сделка с Microsoft

Резкий рост котировок вызвал контракт Nebius с Microsoft, стоимость которого оценивается максимум в $19,4 млрд. Соглашение рассчитано до 2031 года и предусматривает использование дата-центра Nebius в Нью-Джерси для предоставления вычислительных мощностей американской корпорации. Базовая сумма сделки составляет $17,4 млрд, ещё $2 млрд предусмотрено как опцион на расширенные услуги.

Рынок отреагировал мгновенно. Если на основной сессии Nasdaq 9 сентября бумаги Nebius закрылись на уровне $64,06 (-2,15%), то уже вечером ситуация кардинально изменилась: акции подскочили на 71% до $109,7 за штуку. К концу постмаркета рост закрепился в районе 50%, что стало самым резким движением в истории компании и вывело её в центр внимания глобальных инвесторов.

Капитализация Nebius — выше «Яндекса»

После скачка котировок рыночная капитализация Nebius достигла $22,85 млрд. Для сравнения, капитализация российского «Яндекса» на тот же момент составляла $20,46 млрд по данным Московской биржи. Таким образом, международная часть бывшей Yandex N.V. впервые обошла по стоимости российский бизнес, из которого она выросла.

Этот результат для Аркадия Воложа это стало подтверждением правильности выбранной стратегии развития компании за пределами России.

Контекст

Nebius — это бывшая Yandex N.V., которая весной 2022 года оказалась под санкционным давлением и остановкой торгов на Nasdaq. Компания была разделена: российский сегмент продан консорциуму инвесторов, куда вошли структуры менеджеров, «Лукойл» и несколько частных инвесторов. Международная часть сосредоточилась на облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте, а летом 2024 года сделка по разделению была окончательно закрыта.

Финансовые показатели компании остаются противоречивыми. По итогам второго квартала 2025 года выручка Nebius выросла в 7,2 раза — до $105,1 млн. Однако при этом скорректированный чистый убыток увеличился на 49%, составив $91,5 млн, а EBITDA осталась отрицательной на уровне –$21 млн. Несмотря на минусы, рынок оценивает не текущую прибыльность, а потенциал масштабирования и место в глобальной гонке ИИ.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС