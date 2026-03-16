Meta* инвестировала $27 млрд в Nebius Аркадия Воложа: на них компания будет развивать мощности для обучения ИИ

Meta* заключила контракт с облачным провайдером Nebius Group, основанным Аркадием Воложем, на предоставление инфраструктуры для проектов в области нейросетей, сообщает Bloomberg. Общая стоимость соглашения может составить $27 млрд за пять лет. На эти средства Nebius будет развивать вычислительные мощности, необходимые для обучения и работы ИИ-моделей.

Nebius предоставит Meta* дата-центры на $12 млрд

Согласно заявлению Nebius — поставщика ИИ-инфраструктуры, созданного основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, — компания предоставит Meta* выделенные мощности дата-центров на $12 млрд. Поставки инфраструктуры должны начаться в начале 2027 года.

Кроме того, Meta* зарезервировала возможность приобрести дополнительные мощности ещё на $15 млрд — их Nebius строит для сторонних клиентов.

Это соглашение стало одним из крупнейших инфраструктурных контрактов Meta*. Ранее компания уже заключала с Nebius отдельную сделку на $3 млрд.

Акции Nebius выросли — сразу на 15%

После объявления о сделке акции Nebius выросли на 15% на предварительных торгах. По итогам предыдущего торгового дня бумаги компании закрылись на уровне $112,95 и за последние 12 месяцев подорожали почти в четыре раза.

Акции Meta* на фоне новости также выросли на 2,8% на премаркете. Ранее бумаги компании закрылись на уровне $613,71.

Meta* конкурирует с OpenAI и Google — и нуждается в мощностях

Сделка отражает стратегию Meta* по наращиванию инфраструктуры для разработки искусственного интеллекта и усилению конкуренции с крупнейшими технологическими компаниями, включая OpenAI и Google.

Meta* активно инвестирует в инфраструктуру для ИИ и сотрудничает с крупнейшими производителями чипов, среди которых Nvidia и AMD. Кроме того, компания разрабатывает собственные процессоры для задач искусственного интеллекта.

По оценкам аналитиков, Meta* и другие крупные технологические компании могут потратить около $650 млрд в 2026 году на строительство дата-центров и развитие инфраструктуры для ИИ. Эти инвестиции связаны с ожидаемым ростом сервисов на базе искусственного интеллекта в ближайшие годы.

Контекст

Nebius, базирующаяся в Амстердаме, появилась после отделения от Yandex в 2024 году. Компания специализируется на строительстве дата-центров для обучения нейросетей и работы сервисов на базе генеративного ИИ.

В сентябре 2025 года акции компании подорожали почти на 50% после объявления о контракте с Microsoft стоимостью до $19,4 млрд. Соглашение предполагает предоставление вычислительных мощностей дата-центра Nebius в Нью-Джерси до 2031 года.

На фоне роста котировок существенно увеличилась стоимость доли Аркадия Воложа, который владеет около 13% акций компании через семейный траст. Капитализация Nebius достигла $22,85 млрд и впервые превысила рыночную стоимость «Яндекса», которая на тот момент составляла около $20,46 млрд.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ