В России появился рейтинг сотрудников сферы обслуживания — клиенты смогут поставить оценку конкретному работнику

Сервис Нетмонет запустил в России рейтинг сервиса для сотрудников, работающих напрямую с клиентами, сообщили в пресс-службе компании. Итоговый рейтинг формируется на основе обратной связи, которую оставляют гости и клиенты в сервисе чаевых Нетмонет за последний месяц. На сегодняшний день максимальную оценку 5 звёзд имеют лишь 5 тыс. человек из 120 тыс.

Рейтинг охватывает всё профессии, связанные с обслуживанием клиентов

В числе участников рейтинга — официанты, бармены, хостес, сотрудники гостиниц, мастера салонов красоты, фитнес-тренеры и другие специалисты, взаимодействующие с клиентами напрямую. Рейтинг охватывает более 120 тыс. человек по всей России.

По данным Нетмонет, максимального значения рейтинга — 5 баллов — сейчас достигли более 5 тыс. специалистов. В компании подчёркивают, что новая система позволяет выделять сотрудников, которые продолжительное время демонстрируют высокий уровень сервиса и регулярно получают положительные оценки от клиентов.

Оценка зависит не только от среднего балла, но и от частоты обратной связи

Основой проекта стала разработанная компанией метрика Service Culture Rating (SCR). Для расчёта используются оценки, полученные специалистом за последние 30 дней. Итоговый результат зависит не только от среднего уровня оценок, но и от того, как часто сотрудник получает обратную связь от клиентов.

Система обновляет показатели автоматически по мере поступления новых оценок.

Оставить мнение о качестве обслуживания можно непосредственно через сервис Нетмонет. Клиент может поставить специалисту оценку по пятибалльной шкале в формате звёзд, выбрать тематические теги (например, отмечающие вежливость или быстрое обслуживание) и написать подробный текстовый комментарий.

Система выделяет сотрудников, которые долгое время получают высокие оценки от клиентов

Управляющий директор Нетмонет Оксана Белякова отметила, что впечатление клиента зачастую формируется благодаря конкретным людям — сотрудникам ресторанов, гостиниц, салонов красоты и других сервисных организаций.