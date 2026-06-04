Материнская компания Google привлечёт $80 млрд на развитие ИИ — деньги пойдут на создание сети дата-центров

Материнская компания Google, Alphabet, привлекает $80 млрд для финансирования своих амбициозных планов по развитию искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Компания планирует продать акции на сумму $40 млрд напрямую на открытом рынке, ещё $30 млрд получить за счёт обязательных конвертируемых привилегированных акций. Также Alphabet заключит сделку с инвестфондом Berkshire Hathaway на $10 млрд.

Расходы на развитие нейросетей могут превысить доходы компании

Текущее размещение акций Alphabet стало одним из крупнейших в истории корпоративного сектора. В отличие от стандартных сделок, когда компании привлекают капитал для выкупа акций или выплаты долгов, потребность Alphabet в деньгах вызвана гонкой за лидерство в сфере ИИ, сообщает Bloomberg.

В 2027 году затраты холдинга на инфраструктуру могут достичь $190 млрд, а, по прогнозам Bloomberg, — $300 млрд. Инвестиции в строительство дата-центров и закупку оборудования могут оказаться выше, чем весь операционный поток средств компании.

Собственные процессоры дают Alphabet независимость от внешних поставщиков и делают лидером рынка ИИ

Ключевым преимуществом Alphabet в борьбе за лидерство на рынке ИИ стали тензорные процессоры (TPU)*Тензорный процессор (TPU) — это специализированный микрочип (ASIC), разработанный Google для ускорения работы искусственного интеллекта и нейросетей. В то время как большинство конкурентов стоят в очереди за чипами от Nvidia, Alphabet развивает собственную линейку.

Вложения $80 млрд необходимы для создания мощной технологической инфраструктуры — центров обработки данных, вычислительных мощностей и чипов, — которая позволит реализовать долгосрочный план роста и укрепить позиции в секторе облачных вычислений, сообщает Bloomberg.

Alphabet удерживает статус второй по стоимости компании в мире

Агрессивное привлечение средств компанией Alphabet может осложнить выход на биржу (IPO) для таких игроков, как SpaceX или OpenAI. Инвестиционный ресурс на рынке не бесконечен, сообщает Bloomberg: выбирая акции Google, крупные фонды сокращают лимиты на покупку бумаг других компаний.

Так, инвестфонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличил свою долю в компании до $16,6 млрд по итогам первого квартала. Реакция других инвесторов на новости о допэмиссии Alphabet оказалась сдержанной: стоимость акций снизилась на 4,1%, составив около $360.

Однако в годовом выражении цена бумаг выросла в два раза и сейчас Alphabet уступает по капитализации только Nvidia.