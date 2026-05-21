OpenAI может подать документы на IPO уже 22 мая — компания рассчитывает выйти на биржу в сентябре

OpenAI готовится конфиденциально подать документы на первичное публичное размещение акций уже 22 мая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В подготовке материалов компании помогают банкиры Goldman Sachs и Morgan Stanley, участвующие в проведении IPO SpaceX. Разработчик ИИ планирует выйти на биржу уже в сентябре 2026 года.

Конкуренция с Anthropic заставила OpenAI ускорить подготовку к IPO

Компания ускорила подготовку к размещению акций на фоне усиления конкуренции с Anthropic. По данным WSJ, финансовый директор OpenAI Сара Фрайер предупреждала руководство, что для листинга может потребоваться больше времени, однако CEO Сэм Альтман настаивал на скорейшем выходе на биржу.

В апреле 2026 года OpenAI привлекла $122 млрд в рамках крупнейшего частного раунда финансирования в своей истории — компания была оценена в $852 млрд. Крупнейшим инвестором выступила Amazon, вложившая $50 млрд. Nvidia и SoftBank инвестировали по $30 млрд каждая.

Согласно финансовой отчётности компании, выручка OpenAI составляет $2 млрд в месяц. Доля корпоративных клиентов достигла 40% и может вырасти до 50% к концу 2026 года.

Суд отклонил иск Илона Маска к OpenAI за несколько дней до новостей об IPO ИИ-стартапа

OpenAI 18 мая выиграла судебный процесс против соучредителя компании и основателя SpaceX Илона Маска — незадолго до ускорения подготовки к IPO. Миллиардер обвинял разработчика ChatGPT в незаконном преобразовании из некоммерческой структуры в коммерческую и требовал компенсацию до $150 млрд.

Присяжные сочли, что Илон Маск пропустил срок исковой давности, и вынесли решение в пользу OpenAI. Бизнесмен заявил о намерении подать апелляцию на решение суда.

SpaceX намерена провести IPO 12 июня

Выступая на следующий день 19 мая на Международном саммите по интеллектуальной мобильности Samson в Тель-Авиве, Илон Маск заявил, что листинг SpaceX нужно начать как можно скорее. В среду 20 мая, почти одновременно с информацией о подготовке к IPO OpenAI, космическая корпорация подала документы на проведение первичного публичного размещения акций. Компания планирует торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером*Тикер — это короткий буквенный код, который присваивается акциям компании на бирже. По нему инвесторы и трейдеры идентифицируют бумаги в торговых терминалах и котировках. SPCX.

По данным Reuters, маркетинг размещения SpaceX может начаться уже 4 июня, определение цены акций запланировано на 11 июня. Cамо IPO компания намерена провести 12 июня.

SpaceX намерена привлечь до $75 млрд в рамках листинга

Конфиденциальную заявку на IPO SpaceX подала ещё в апреле. Компания рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке более $2 трлн — это превзойдёт рекорд нефтяной корпорации Saudi Aramco 2019 года. Организаторами выступают инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые будут помогать в размещении OpenAI.

Выручка компании в 2025 году составила $18,6 млрд — на 33% выше показателя годом ранее. При этом за первый квартал 2026 года SpaceX зафиксировала чистый убыток в $4,3 млрд.

Контекст

Помимо SpaceX и OpenAI, к публичному размещению готовится и Anthropic — компания планирует выйти на биржу в октябре 2026 года. Инвесторы оценили её более чем в $800 млрд — вдвое выше февральской оценки в $350 млрд, когда компания привлекла $30 млрд. Прогнозируемый годовой доход Anthropic достиг $30 млрд против $9 млрд в конце 2025 года. Число корпоративных клиентов с расходами свыше $1 млн в год удвоилось менее чем за два месяца.

На фоне подготовки к IPO Anthropic и OpenAI в мае 2026 года ужесточили правила вторичной торговли своими акциями на вторичном рынке, объявив любые несанкционированные сделки недействительными.