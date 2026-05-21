Минпромторг может ввести требования по локализации дата-центров: аналитики предупреждают — появление ЦОД замедлится

Минпромторг рассматривает возможность введения требований по локализации оборудования для центров обработки данных, сообщают «Ведомости». В будущем дата-центры могут обязать использовать российские серверные решения и другую отечественную аппаратную базу. По мнению экспертов, нововведения могут повысить стоимость строительства ЦОДов, а значит — усугубить дефицит мощностей.

Локализация позволит избежать необходимости резко переходить на российские ИТ-решения

Инфраструктура центров обработки данных значительно сложнее обычных ИТ-систем, сообщил «Ведомостям» заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Она включает серверные стойки, инженерные комплексы, системы охлаждения и электропитания.

Тем не менее государство намерено постепенно масштабировать решения, построенные на отечественном технологическом стеке. По словам замминистра, мера позволит избежать ситуации, при которой бизнесу снова придётся экстренно переходить с зарубежных решений на российские. Отечественные продукты должны обеспечивать не только локализацию, но и стабильность работы, производительность и длительный срок эксплуатации.

Законодательная база для дата-центров только в процессе формирования

Сейчас деятельность дата-центров регулируется законом «О связи». В 2025 году власти впервые закрепили в законодательстве само понятие центров обработки данных: под ними понимаются здания или помещения с инженерной инфраструктурой, предназначенные для хранения, обработки и размещения данных. Тогда же был введён запрет на майнинговую деятельность*Майнинг — это процесс добычи криптовалюты, при котором вычислительные устройства решают сложные математические задачи для обеспечения работы сети блокчейн и подтверждения транзакций, за что получают вознаграждение в виде цифровых монет. внутри дата-центров. Кроме того, Минцифры начало вести государственный реестр ЦОДов, работающих на территории России.

Отдельные требования к инфраструктуре дата-центров пока официально не утверждены — их в дальнейшем должно определить правительство.

В России не хватает дизельных генераторов и климатического оборудования для ЦОДов

Участники рынка сообщили «Ведомостям», что часть инженерной инфраструктуры уже можно локализовать. Например, в России производятся источники бесперебойного питания, системы охлаждения, кабельная продукция, серверные шкафы и отдельные системы мониторинга.

Однако критическая зависимость от импорта сохраняется в сегменте дизельных генераторов и климатического оборудования. Эксперты издания также отметили, что российскому рынку пока не хватает собственных двигателей для генераторных установок и компрессоров для чиллеров — систем для охлаждения.

Новые требования могут привести к удорожанию строительства ЦОДов

Эксперты сообщают «Ведомостям», что слишком жёсткие требования по локализации могут привести к росту цен на строительство дата-центров и замедлению запуска новых площадок.

По мнению участников рынка, внедрение новых правил должно быть постепенным и учитывать реальные возможности российских производителей. В противном случае отрасль рискует столкнуться с ростом стоимости инфраструктуры и дополнительным дефицитом мощностей.

Большая часть доступных мощностей зарезервирована до 2028 года

На фоне роста спроса ИТ-отрасль испытывает серьёзный дефицит свободных вычислительных мощностей. Большая часть доступных мощностей уже используется либо зарезервирована под проекты на 2026–2028 годы.

Ранее стало известно, что в Москве практически закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров к электросетям. Темпы ввода новых ЦОДов в России снижаются второй год подряд: если в 2024 году было запущено шесть крупных объектов, то в 2025-м — только три. 95% московских дата-центров сейчас зарезервированы.

Новые генерирующие мощности в московском регионе появятся не раньше 2027–2030 годов, поэтому строительство ЦОДов постепенно смещается в Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие регионы.