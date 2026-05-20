Греф заявил о планах Сбера перейти на китайские чипы для GigaChat: ранее компания использовала микросхемы от Nvidia

Сбер рассчитывает в будущем использовать китайские чипы для работы нейросети GigaChat, сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы банка Германа Грефа. Пока что компания не использует чипы, произведённые в КНР. Ранее на китайские микросхемы перешёл ВТБ.

Китай развивает собственное производство чипов для работы ИИ

Отвечая на вопрос «Первого канала» о применении китайских чипов для работы ИИ-сервисов «Сбера», Греф уточнил, что сейчас компания их пока не применяет.

«Но мы надеемся, что постепенно мы сможем использовать китайские чипы при использовании GigaChat», — сообщил глава Сбера Герман Греф. Сбер обновил ГигаЧат: теперь ИИ-модель понимает более 30 языков народов России и стран СНГ Читать

На фоне конкуренции с США китайские технологические компании активно наращивают выпуск собственных решений для искусственного интеллекта.

Как ранее писала The Wall Street Journal, китайские корпорации стремятся снизить зависимость от американских поставщиков, прежде всего от Nvidia. В частности, Alibaba, которая долгое время оставалась одним из крупнейших клиентов Nvidia, ещё в августе 2025 года начала собственное производство ИИ-чипов.

Рынок ИИ ищет альтернативу американским технологиям

Интерес российских компаний к китайским чипам растёт на фоне дефицита высокопроизводительных микросхем и ограниченного доступа к американским технологиям.

Например, в апреле 2026 года ВТБ начал тестировать китайские видеокарты для задач искусственного интеллекта. Ранее банк обучал нейросети на графических микрочипах от Nvidia, однако новые решения, по данным ВТБ, показали более стабильную работу и хорошую совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой компании. Китайские микросхемы уже используют в Центре компетенций по ИИ, который банк развивает в Китае. ВТБ тестирует переход на китайские видеокарты — банк может заменить ими графические процессоры от NVIDIA Читать

В рамках проекта ВТБ создаёт кластер для обучения нейросетей и развития ИИ-сервисов. Вычислительные мощности планируют использовать для компьютерного зрения, обработки текстов и распознавания речи. В банке объясняют запуск центра в Китае сложностями с тестированием и поставками оборудования на российском рынке.

Контекст

GigaChat — одна из крупнейших российских генеративных AI-моделей. Сбер активно развивает её для корпоративных сервисов, клиентских продуктов и внутренних бизнес-процессов.