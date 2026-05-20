Обороты компаний за майские праздники сократились на 21,7% — особенно пострадал бизнес в Москве и Санкт-Петербурге

Первая волна майских праздников прошла для бизнеса относительно спокойно: обороты компаний сократились лишь на 6,4% по сравнению со стандартной неделей апреля, сообщает Точка Банк. Однако вторая неделя праздников с дополнительным выходным 11 мая оказалась заметно тяжелее. Несмотря на меньшее число выходных по сравнению с предыдущими годами, обороты компаний во вторую праздничную неделю упали сразу на 15,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге обороты компаний сократились в среднем на 17,2%

Если в первую праздничную неделю снижение оборотов в столичных регионах и остальной России было практически одинаковым — 6,4% против 6,5%, — то затем разрыв резко увеличился.

Во вторую волну майских праздников обороты бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге сократились на 17,2%, тогда как в других регионах — на 14%. Бизнес в столичных регионах получил больше убытков из-за ограничений мобильного интернета. В предыдущие годы столичный бизнес восстанавливался после майских быстрее регионального.

В сегменте разработки ПО доходы за майские праздники просели на четверть

Сильнее всего доходы в майские праздники сократились в сферах, зависящих от непрерывной деловой активности и отгрузок.

Самое резкое падение аналитики зафиксировали у HR-агентств. Их обороты на майских праздниках обрушились на 41,3% — рекрутеры и кандидаты массово перенесли активность на «после праздников».

Например, в ИТ-секторе обороты в среднем сократились на 13,9%:

разработка программного обеспечения потеряла 23,1% доходов,

обработка данных — 21,9%,

прочие ИТ-услуги — 16,3%.

Серьезное падение зафиксировано и в торговле — доходы компаний в сегменте просели на 13,2% в среднем, однако в некоторых направлениях ситуация оказалась хуже:

оптовая продажа промышленного оборудования потеряла 22% оборотов,

продажа автозапчастей — 18,3%,

неспециализированная оптовая торговля — 18,1%.

Логистическая отрасль сократила обороты на 12,6%, а автомобильные грузоперевозки — на 15,6%.

Астрологи и медиумы увеличили обороты за майские праздники

На фоне просадки деловой активности часть отраслей, наоборот, выиграла от длинных выходных. Обороты бизнеса в сфере искусства и развлечений выросли на 3,1%.

Неожиданным лидером роста стала категория «прочие персональные услуги», куда входят астрологи, медиумы, брачные агентства, тату-салоны, уход за домашними животными и некоторые другие сервисы. За майские праздники обороты предпринимателей в сегменте выросли на 10,2%.

Контекст

Почти 10% задач с апрельскими дедлайнами в российских компаниях переносятся на период после майских праздников, а ещё 6% — непосредственно на длинные выходные. Особенно часто сроки сдвигают по проектам, где дедлайны уже переносились ранее — в подобных случаях доля переносов достигает 15,7%.

Чаще всего задачи откладывают HR-подразделения — в 24% случаев, а также команды ИТ-разработки и маркетинга. Команды заранее закладывают перенос задач на период после праздников и не рассчитывают завершать важные проекты в выходные.