Обороты компаний за майские праздники сократились на 21,7% — особенно пострадал бизнес в Москве и Санкт-Петербурге

Обороты компаний за майские праздники сократились на 21,7% — особенно пострадал бизнес в Москве и Санкт-ПетербургеСамое большое сокращение оборотов — у агентств по подбору персонала: их убыток за майские превысил 40% оборота
Первая волна майских праздников прошла для бизнеса относительно спокойно: обороты компаний сократились лишь на 6,4% по сравнению со стандартной неделей апреля, сообщает Точка Банк. Однако вторая неделя праздников с дополнительным выходным 11 мая оказалась заметно тяжелее. Несмотря на меньшее число выходных по сравнению с предыдущими годами, обороты компаний во вторую праздничную неделю упали сразу на 15,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге обороты компаний сократились в среднем на 17,2%
Если в первую праздничную неделю снижение оборотов в столичных регионах и остальной России было практически одинаковым — 6,4% против 6,5%, — то затем разрыв резко увеличился.
Во вторую волну майских праздников обороты бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге сократились на 17,2%, тогда как в других регионах — на 14%. Бизнес в столичных регионах получил больше убытков из-за ограничений мобильного интернета. В предыдущие годы столичный бизнес восстанавливался после майских быстрее регионального.
В сегменте разработки ПО доходы за майские праздники просели на четверть
Сильнее всего доходы в майские праздники сократились в сферах, зависящих от непрерывной деловой активности и отгрузок.
Самое резкое падение аналитики зафиксировали у HR-агентств. Их обороты на майских праздниках обрушились на 41,3% — рекрутеры и кандидаты массово перенесли активность на «после праздников».
Например, в ИТ-секторе обороты в среднем сократились на 13,9%:
- разработка программного обеспечения потеряла 23,1% доходов,
- обработка данных — 21,9%,
- прочие ИТ-услуги — 16,3%.
Серьезное падение зафиксировано и в торговле — доходы компаний в сегменте просели на 13,2% в среднем, однако в некоторых направлениях ситуация оказалась хуже:
- оптовая продажа промышленного оборудования потеряла 22% оборотов,
- продажа автозапчастей — 18,3%,
- неспециализированная оптовая торговля — 18,1%.
Логистическая отрасль сократила обороты на 12,6%, а автомобильные грузоперевозки — на 15,6%.
Астрологи и медиумы увеличили обороты за майские праздники
На фоне просадки деловой активности часть отраслей, наоборот, выиграла от длинных выходных. Обороты бизнеса в сфере искусства и развлечений выросли на 3,1%.
Неожиданным лидером роста стала категория «прочие персональные услуги», куда входят астрологи, медиумы, брачные агентства, тату-салоны, уход за домашними животными и некоторые другие сервисы. За майские праздники обороты предпринимателей в сегменте выросли на 10,2%.
Контекст
Почти 10% задач с апрельскими дедлайнами в российских компаниях переносятся на период после майских праздников, а ещё 6% — непосредственно на длинные выходные. Особенно часто сроки сдвигают по проектам, где дедлайны уже переносились ранее — в подобных случаях доля переносов достигает 15,7%.
Чаще всего задачи откладывают HR-подразделения — в 24% случаев, а также команды ИТ-разработки и маркетинга. Команды заранее закладывают перенос задач на период после праздников и не рассчитывают завершать важные проекты в выходные.