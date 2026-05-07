Минцифры подтвердило: интернет в Москве ограничат только 9 мая — не будут работать «белые списки» и SMS

Минцифры сообщило об отсутствии планов по отключению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая. При этом 9 мая в столице временно ограничат доступ к мобильному интернету, включая ресурсы из «белого списка» , а также сервисы обмена SMS. Ранее, 5 мая, жители Москвы и Санкт-Петербурга уже столкнулись с ограничениями: с перебоями работали банковские приложения, сервисы такси, доставки и даже некоторые банкоматы.

Домашний интернет и Wi-Fi будут работать без ограничений

В Минцифры заявили, что ограничения интернета 7–8 мая могут вводиться только «в случае возникновения непосредственных угроз безопасности».

«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к „белому списку“ сайтов — и сервисам обмена SMS в Москве будут временно ограничены», — сообщили Минцифры в мессенджере Max.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

Операторы второй раз предупредили о возможных ограничениях

Ранее, 6 мая, «Билайн», «МегаФон» и T2 снова начали рассылать абонентам в Москве предупреждения о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни. Операторы объяснили ограничения «обеспечением мер безопасности» в преддверии 9 мая.

Из сообщений операторов также следовало, что возможны перебои с отправкой SMS. Пользователям рекомендовали подключаться к Wi-Fi и использовать технологию VoLTE для звонков.

Похожую рассылку операторы «Большой четвёрки» уже отправляли 4 мая перед масштабными отключениями интернета.

Перебои оставили пользователей без связи, такси и доставки

Во время ограничений мобильного интернета 5 мая в Москве и Санкт-Петербурге пользователи столкнулись со сбоями сразу в нескольких популярных сервисах. Проблемы наблюдались в работе банковских приложений, такси и доставки, а некоторые банкоматы в столице временно перестали выдавать наличные.

«Сбер» предупредил клиентов о возможных сложностях со входом в «Сбербанк Онлайн» и «Сбербизнес». О перебоях также сообщил «Яндекс»: в компании заявили, что часть водителей не могла выйти на линию и принять заказы.

Из-за ограничений мобильного интернета «Яндекс.Еда» временно остановила работу сервиса для курьеров — соответствующее уведомление появилось в приложении.

Во время ограничений «белый список» сайтов не работал

При отключениях мобильного интернета пользователям доступен «белый список» Минцифры — перечень сайтов и платформ, которые продолжают работать даже во время ограничений связи. Однако 5 мая жители Москвы и Санкт-Петербурга жаловались, что по-прежнему не могут получить доступ к сайтам из списка.

В Минцифры заявили, что всё ещё согласовывают доступ с правоохранительными органами и специальными службами.