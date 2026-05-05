Москва и Санкт-Петербург столкнулись с отключениями интернета 5 мая — сервисы такси и доставки работали с перебоями

Жители Москвы и Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета — перебои затронули банки, такси и сервисы доставки. «Белые списки» сайтов также не работали: в Минцифры отметили, что ведомство согласовывает их открытие с правоохранительными органами. О возможных ограничениях связи операторы предупреждали заранее — уведомления начали рассылать абонентам с 4 мая.

Сбои в работе интернета наблюдались с самого утра

Первые сообщения об отключениях стали появлятся в Telegram-каналах около 9:30 утра мск. Так, «Сбер» сообщил клиентам о возможных трудностях при входе в «Сбербанк Онлайн» и «Сбербизнес» из-за ограничений мобильного интернета и SMS.

В компании отметили, что коды подтверждения будут сохраняться в истории уведомлений приложения и станут доступны при подключении к Wi-Fi. Для входа в «Сбербизнес» пользователям рекомендовали заранее настроить авторизацию по ПИН-коду или использовать вход по QR-коду.

Как писали РИА Новости, на фоне перебоев с интернетом некоторые банкоматы в Москве временно перестали выдавать наличные.

Сервисы такси и доставки столкнулись с ограничениями

«Яндекс» также сообщил пользователям о проблемах с заказом такси в Москве. В компании заявили, что сервис может работать некорректно, а часть водителей не может выйти на линию и принять заказ.

Сервис «Яндекс.Еда» приостановил работу из-за неполадок с мобильным интернетом — соответствующее уведомление появилось в приложении для курьеров.

Минцифры не согласовало «белый список» сайтов

Как сообщили РИА Новости, пользователи не могли войти в различные сервисы «белого списка» без Wi-Fi. В Минцифры заявили, что согласовывают с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в Москве.

Речь идёт о доступе к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Ведомство пообещало сообщить об открытии доступа после получения разрешений.

Интернет в Москве восстановили — Минцифры

Около 12:20 мск Минцифры сообщило, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен.

«Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», — говорится в сообщении Минцифры.

Точечные отключения, как пояснили в министерстве, применяются при угрозах безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме, уточнили в ведомстве. В случае повторных ограничений операторы будут заранее предупреждать абонентов.

Контекст

4 мая «Билайн» уведомил клиентов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS в Москве с 5 по 9 мая. В компании пояснили, что меры вводятся «в целях обеспечения мер безопасности». Аналогичные уведомления получили абоненты МТС, Yota, «Мегафона» и Т2.

Пользователям рекомендовали использовать Wi-Fi, а для звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона.