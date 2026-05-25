Разработчик ПО «Мойофис» готовится к массовым увольнениям — в штате останутся только сотрудники техподдержки

Разработчик офисного ПО «Мойофис» разослал сотрудникам письма о предстоящих сокращениях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании. По словам одного из них, в штате планируют оставить только специалистов техподдержки. В марте 2026 года гендиректор Вячеслав Закоржевский предупреждал коллектив о финансовых трудностях и необходимости реструктуризации.

Сотрудники компании «Мойофис» объединились в профсоюз, чтобы добиться компенсаций при увольнении

Письма о сокращениях были разосланы в середине мая. По словам одного из источников «Ведомостей», под увольнение попали сотрудники практически всех департаментов. В чате бывших работников компании уже состоит более 600 человек.

Некоторых сотрудников пытались уволить без выплаты компенсаций, сообщил источник «Ведомостей». В ответ работники создали профсоюз. Источник отмечает, что работников также принуждали покинуть компанию под надуманными предлогами, например, за опоздание на десять минут или задержку командировочного отчёта на один день.

После угрозы судебными исками организация начала предлагать приемлемые условия расставания.

Сотрудников компании «Мойофис» предупредили о финансовых трудностях ещё в марте

В марте 2026 года гендиректор Вячеслав Закоржевский направил сотрудникам письмо, в котором признал, что компания столкнулась с «серьёзными финансовыми трудностями». В документе топ-менеджер указал, что «Мойофис» собирается реструктурировать бизнес, обновить продуктовый портфель и сосредоточить ресурсы на наиболее перспективных направлениях.

Финансовая отчётность компании подтверждает масштаб финансовых проблем. Выручка «Мойофис» по итогам 2025 года сократилась вдвое год к году — до 1 млрд рублей. Чистый убыток при этом вырос более чем втрое — с 1,2 млрд до 4 млрд рублей. Задолженность перед мажоритарным акционером — «Лабораторией Касперского», которой принадлежит 68,8% компании, — за тот же период выросла на 34%, до 24,96 млрд рублей.

Юристы: сотрудники «Мойофис» могут оспорить увольнения в суде

Происходящее в компании имеет признаки массового высвобождения работников — то есть увольнения более 50 человек за короткий период, считает адвокат и научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ Кирилл Дозмаров.

В этом случае работодатель обязан уведомить о сокращении профсоюз, службу занятости и сотрудников не менее чем за два месяца и предложить работникам вакансии. Нарушение этого порядка делает увольнения незаконными, предупреждает адвокат.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш рекомендует сотрудникам подать коллективную жалобу в Государственную инспекцию труда. По её словам, у работников есть высокие шансы на защиту в суде — особенно если удастся доказать, что увольнения за мелкие нарушения были надуманными и служили прикрытием для сокращения штата по финансовым причинам.

Контекст

Компания «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии») была основана в 2014 году Дмитрием Комиссаровым. Сейчас ему принадлежит 5% компании, основным владельцем выступает «Лаборатория Касперского» с долей 68,8%. Ещё 22,7% в компании владеет бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Чеглаков.

Разработчик позиционирует свои решения как замену Microsoft Office в критически важных сферах — промышленности, финансах, государственном управлении. Компания работает с клиентами в сегментах B2B и B2G и планирует выйти на рынок B2C для увеличения доли на рынке.