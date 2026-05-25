«Моторика» объявила о ребрендинге: компания трансформирует бизнес в экосистему МедТех-сервисов

Российская компания в области медицинской кибернетики и протезирования «Группа Моторика» объявила о ребрендинге. Компания обновила логотип, фирменный стиль и шрифт, а также представила новый слоган — «Двигаться. Чувствовать. Жить». В компании пояснили, что ребрендинг отражает переход от производства отдельных протезов к созданию экосистемы медицинских, реабилитационных и нейротехнологических сервисов.

«Моторика» работает в области медицинской кибернетики и разрабатывает функциональные протезы рук и ног для взрослых и детей старше двух лет. Компания также развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы и занимается дистрибуцией медицинских изделий.

В «Моторике» заявили, что обновление бренда отражает переход компании от отдельных устройств к экосистеме продуктовых и сервисных решений. Визуальный и коммуникационный стиль разработали совместно с брендинговым агентством LINII.

«Ребрендинг — это логичный этап развития “Моторики”: мы движемся от создания отдельных устройств к формированию экосистемы, которая сопровождает человека на всей траектории его пользовательского опыта. В центре нашей стратегии остается человек, его свобода движения, самостоятельность и качество жизни», — отметил председатель совета директоров МК АО «Группа Моторика» Андрей Давидюк.

В пресс-службе компании подчеркнули, что обновлённая — «экосистемная» — структура бизнеса должна сделать взаимодействие пользователей с сервисами «Моторики» более понятным и удобным.

В основе нового позиционирования компании — идея «технологий для жизни». В «Моторике» заявили, что теперь фокус коммуникации смещается с устройств и диагнозов на человека и его возможности. Обновлённый слоган компании — «Двигаться. Чувствовать. Жить.».

«[Слоган] отражает последовательную логику взаимодействия человека и технологий: движение как восстановление и расширение физической свободы, чувство как возвращение контроля и сенсорного опыта и жизнь как полноценная вовлеченность без ограничений», — рассказали Russian Business в пресс-службе «Моторики».

Визуальную айдентику также переработали. В компании объяснили, что в её основу заложили принципы биомеханики — вместо прямых линий в графике появились округлые формы и амплитуды движения. В «Моторике» отметили, что новый визуальный язык стал менее футуристичным и более связанным с телом, движением и взаимодействием человека с технологиями.

«Моторика» вошла в топ-100 крупнейших IT-компаний России

Ребрендинг в компании связывают с масштабированием бизнеса и ростом ключевых показателей. По данным «Моторики», с 2015 года компания произвела более 10 тыс. протезов для пользователей из более чем 15 стран и заняла более 40% российского рынка протезов верхних конечностей. В портфель группы входят более 60 продуктов — от протезов и инвалидных колясок до нейротехнологий и адаптивной одежды, а уровень локализации производства достигает 85–100%.

Кроме того, компания получила более 20 патентов и ноу-хау, а с 2019 года привлекла более 1,3 млрд рублей инвестиций. «Моторика» также сообщила о кредитном рейтинге А с позитивным прогнозом. По итогам 2025 года компания заняла второе место среди BigTech-компаний России по темпам роста выручки — показатель увеличился на 69,1%, следует из данных Smart Ranking. Также «Моторика» вошла в топ-100 крупнейших IT-компаний страны.

«Моторика» строит сеть клиник и мобильных центров протезирования

Ранее «Моторика» начала развивать собственную сеть медицинских центров протезирования и реабилитации под брендом «Моторика Орто». Первый объект в Санкт-Петербурге площадью 800 кв. м обошёлся компании в 130 млн рублей, ещё один центр работает в Москве. К 2030 году сеть планируют расширить до 10 клиник, а общий объём инвестиций в строительство может превысить 1,17 млрд рублей.

В мае 2026-го компания запустила проект мобильных центров протезирования «Автомоторика» для жителей удалённых регионов и маломобильных пациентов. В передвижных мастерских специалисты смогут проводить диагностику, изготавливать и устанавливать протезы.