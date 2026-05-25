Ozon Банк запускает премиальное обслуживание Ultra: среди привилегий — кешбэк до 50 тыс. ₽ и проход в бизнес-залы

Ozon Банк запустил премиальное обслуживание Ozon Банк Ultra, сообщили в компании. Среди привилегий — кешбэк до 50 тыс. рублей, проходы в бизнес-залы по всему миру, компенсация покупок на Ozon Селект и travel-бонусы. Бесплатно пользоваться сервисом смогут клиенты, которые держат на счетах, вкладах и цифровых валютах (ЦФА) более 2 млн рублей. Для остальных стоимость подписки составит 2990 рублей в месяц.

Клиенты Ultra смогут переводить до 5 млн ₽ без комиссии

В Ozon Банк Ultra предусмотрены четыре уровня обслуживания — бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Уровень зависит от объёма средств клиента на счетах. Все пользователи премиального сервиса смогут оформить чёрную карту Mir Supreme*Премиальная банковская карта платёжной системы «Мир». Её выпускают банки для клиентов premium-сегмента — как аналог Visa Signature или Mastercard World Elite.

Клиентам Ultra будут доступны: повышенная ставка по накопительному счёту, компенсация покупок на Ozon Селект до 2,5 тыс. рублей, проходы в бизнес-залы и компенсация питания в ресторанах. В зависимости от уровня обслуживания пользователи также получат приоритетную поддержку в приложении банка или персонального менеджера.

В пакет также входят страхование в путешествиях и привилегии Ozon Travel Ultra — ранний доступ к распродажам, дополнительные скидки, двойной кешбэк милями.

Кроме того, пользователи Ozon Банк Ultra смогут переводить без комиссии до 5 млн рублей в месяц. Лимит зависит от уровня обслуживания. Также клиентам доступно снятие до 30 млн рублей без комиссии в банкоматах по всей стране.

Ozon Банк продолжит расширять набор привилегий для premium-клиентов

Запуск Ozon Банк Ultra в компании называют следующим этапом развития банковского направления.

«Запуск премиального обслуживания для нас важный шаг в развитии, который позволяет идти дальше базовых банковских сервисов и предложить клиентам, которые все чаще доверяют нам свои накопления, новые возможности. Наша команда подбирала предложения и условия, которые отвечают потребностям клиентов», — отметил председатель правления Ozon Банк Андрей Личманов.

Как сообщили Russian Business в пресс-службе Ozon, банк продолжит развивать сервис и расширять набор привилегий для клиентов.

Количество активных клиентов банка уже превысило 43 млн человек. Средства клиентов на счетах и вкладах по итогам первого квартала 2026 года превысили 620 млрд рублей.