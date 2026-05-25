VK Tech создал ИИ-сервис для маркетинговых исследований — AI Researcher изучает спрос и формирует портрет аудитории

VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher, сообщили в пресс-службе компании. Инструмент помогает находить новые ниши с потенциальным спросом, анализировать портрет аудитории и её поведение на разных этапах взаимодействия с продуктом. В компании подчёркивают, что сервис сокращает цикл маркетинговых исследований до нескольких рабочих дней.

Данные об аудитории доступны в кабинете VK Рекламы

VK AI Researcher работает на платформе VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов. Решение использует генеративный ИИ и технологии анализа больших данных. Модели VK AI Researcher обучены на обезличенных данных VK об интернет-аудитории России, они анализируют интересы и поведение пользователей по следующим показателям:

социально-демографические характеристики;

интересы пользователей;

особенности поведения;

образ жизни;

ценности;

потребительские мотивы.

Сформированные в VK AI Researcher сегменты аудитории экспортируются напрямую в кабинет VK Рекламы. После этого их можно использовать при запуске рекламных кампаний.

Со стороны бизнеса растёт спрос на AI-инструменты для аналитики

По данным компании, сервис работает автономно: самостоятельно интерпретирует бизнес-запросы и преобразует сырые данные в готовую стратегию.

«Российский рынок генеративного ИИ за 2025 год вырос в пять раз — это запрос бизнеса на инструменты, которые меняют способ принятия решений. VK AI Researcher делает исследовательскую функцию частью этого сдвига: компания получает данные о рынке за дни, а не за месяцы, и принимает стратегические решения, опираясь на актуальную картину», — отметил руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

По его словам, сервис позволяет выявлять устойчивые закономерности в данных и формировать актуальные аналитические инсайты. Таким образом, VK Tech делает искусственный интеллект полноценным партнёром исследователя.

Первым заказчиком VK AI Researcher стал «Холдинг Аква» — производитель «Ессентуков № 4», «Ессентуков № 17» и «Нарзана».

Выручка ИИ-направления VK Tech — 185 млн ₽

В начале 2026 года VK Tech объединил ИИ-продукты в отдельное направление, запустил платформу для создания ИИ-агентов VK AI Space и приобрёл разработчика big data-решений CedrusData.

Выручка VK Tech в первом квартале 2026 года выросла на 58,9% год к году и достигла 4,3 млрд рублей. Основной рост обеспечили корпоративные сервисы VK WorkSpace и облачные продукты, а ИИ-направление принесло компании 185 млн рублей выручки.

Доходы от подписок выросли на 84,7% — до 3,7 млрд рублей. На регулярные платежи пришлось 87% всей выручки компании.