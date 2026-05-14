VK Tech опубликовал финансовые результаты за I квартал 2026 года — выручка достигла 4,3 млрд ₽

Выручка VK Tech в первом квартале 2026 года выросла на 58,9% год к году и достигла 4,3 млрд рублей, следует из отчётности компании. Основной рост компании обеспечили корпоративные сервисы VK WorkSpace и облачные продукты. Отдельный вклад внесло ИИ-направление — компания запустила платформу для создания ИИ-агентов VK AI Space и приобрела разработчика big data-решений CedrusData.

Расходы VK Tech растут быстрее выручки

Операционные расходы VK Tech выросли на 64,2% год к году — до 4 млрд рублей. Скорректированная EBITDA*Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 8,8% и составила 280 млн рублей.

В компании объяснили рост расходов развитием продуктовой линейки: часть затрат, которые раньше учитывались как инвестиции в разработку, теперь всё чаще отражается в текущих расходах бизнеса.

«Рост операционных затрат связан в основном с увеличением операционных расходов на персонал в связи со снижением доли капитализируемого ФОТ*Фонд оплаты труда, т.к. ключевые продукты достигли уровня зрелости», — пояснили в пресс-службе VK Tech.

Доходы от подписок выросли почти на 85% за год

Доходы VK Tech от регулярных подписок и технической поддержки выросли на 84,7% год к году — до 3,7 млрд рублей. Компания объяснила динамику увеличением числа клиентов облачных сервисов и ростом спроса на поддержку программ, которые устанавливаются на инфраструктуре заказчика.

На регулярные платежи пришлось 87% всей выручки VK Tech. На показатель почти не повлияли продажи ПО с разовой установкой, поскольку основной объём таких контрактов компания обычно закрывает во втором полугодии.

Выручка от крупных клиентов выросла на 40,7%, а от среднего и малого бизнеса — на 93,6%. В первом квартале VK Tech внедрял облачную инфраструктуру, электронный документооборот и системы управления данными для Совкомбанка и компаний Группы АВТОВАЗ.

Выручка ИИ-направления VK Tech достигла 185 млн ₽

Компания усиливает ИИ-направление, подчеркнул генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

В начале 2026 года VK Tech объединил все корпоративные ИИ-сервисы в отдельное направление «ИИ-решения». В него вошли продукты для вычислений, хранения и анализа данных, а также прикладные ИИ-сервисы.

Одновременно компания запустила платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов внутри корпоративной инфраструктуры клиентов. Сервис позволяет автоматизировать процессы, анализировать данные и интегрировать ИИ с внутренними системами компаний. В марте VK Tech также приобрёл разработчика решений для работы с массивным объёмом данных CedrusData.

Направление ИИ-решений принесло VK Tech 185 млн рублей выручки за квартал.

Облачные сервисы стали одним из главных драйверов роста VK Tech

Выручка платформы VK WorkSpace для корпоративной работы (входят почта, мессенджеры, сервисы видеоконференций и совместной работы с документами) выросла в 2,3 раза год к году и достигла 1,9 млрд рублей.

Сильнее всего на показатели корпоративной платформы повлияли облачные сервисы по подписке: их продажи почти утроились за год. За этот же период средняя ежемесячная аудитория платных пользователей облачной версии VK WorkSpace выросла на 23%.



Рост показал и облачный сервис VK Cloud для размещения корпоративной IT-инфраструктуры. Его выручка в I квартале 2026 года увеличилась на 19% год к году — до 1,5 млрд рублей, а продажи сервисов по подписке выросли на 29,7%.

VK Tech заработал 318 млн ₽ на сервисах для работы с данными

Выручка сервисов VK Tech для хранения, обработки и анализа данных выросла на 58% — до 318 млн рублей. Рост обеспечили Tarantool и VK Data Platform — платформы для работы с большими объёмами данных. Их продажи увеличились в 3,3 раза год к году.

Выручка бизнес-приложений VK Tech составила 409 млн рублей. В сегмент входят сервисы для налогового мониторинга и взаимодействия с ФНС, анализа бизнес-процессов и автоматизации HR-задач.