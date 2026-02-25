VK Tech вложит 200 млн ₽ в импортозамещение — бизнесу смогут компенсировать переход на российские IT-решения

VK Tech предлагает бизнесу, который использует зарубежные IT-решения, перейти в облако VK Cloud и частично компенсировать расходы на этот переход. VK Tech инвестирует в программу 200 млн рублей. Одна компания-участник сможет компенсировать до 2 млн рублей расходов на облачные ресурсы.

Участвовать в программе могут новые клиенты VK Cloud

Облачная платформа VK Cloud запускает программу поддержки миграции для компаний, использующих иностранные программные решения виртуализации*Системы, которые позволяют создавать программную (виртуальную) версию физического ресурса: сервера, хранилища данных, рабочего места или даже целой сети.. Участникам будут начисляться бонусные рубли для компенсации затрат на облачные мощности во время перехода.

Для крупных проектов с высоким потреблением вычислительных мощностей VK Tech проведёт экспертную оценку и подготовит индивидуальный план. Программа доступна для новых клиентов VK Cloud — у которых нет действующего аккаунта или не было коммерческого потребления в 2025–2026 годах.

Руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко подчкрнул, что использование зарубежных решений без поддержки повышает риски уязвимостей и киберугроз.

Российский рынок ПО вырос до 808 млрд ₽

По данным исследования Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech, российский рынок программного обеспечения в 2025 году достиг 808 млрд рублей. К 2030 году он может увеличиться более чем вдвое — до 1,7 трлн рублей.

Сегмент облачных сервисов в 2025 году оценивается в 312 млрд рублей. К 2030 году его объём может вырасти до 835 млрд рублей. В исследовании отмечается, что компании переходят в облака ради гибкости, масштабируемости и предсказуемости ИТ-расходов, а также из-за растущих требований к безопасности.

Медиа, ритейл и финансы — крупнейшие покупатели ПО

Рынок информационной безопасности в 2025 году оценивается в 384 млрд рублей и остаётся крупнейшим сегментом инфраструктурного ПО. К 2030 году его объём может вырасти до 737 млрд рублей.

Крупнейшими покупателями ПО остаются компании из сфер технологий, медиа и телекоммуникаций, а также ритейл и финансовый сектор. Именно эти отрасли активнее других внедряют облачные решения и сохранят лидерство по уровню цифровой зрелости до 2030 года.

Контекст

VK Tech — российский разработчик корпоративного программного обеспечения. Портфель компании включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности и бизнес-приложения.

VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и предлагает инфраструктурные и платформенные сервисы, а также комплексные решения. Платформа доступна в формате Public Cloud, Private Cloud и как программное обеспечение. Среди клиентов — Битрикс, Газпромнефть и Росатом.