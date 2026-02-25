Российский рынок ПО достиг 808 млрд ₽ в 2025-м: главные драйверы роста — облачные сервисы, ИИ и кибербезопасность
Аналитики прогнозируют рост рынка до 1,7 трлн ₽ к 2030 году
Российский рынок программного обеспечения в 2025 году достиг 808 млрд ₽. К 2030 году он может вырасти более чем вдвое — до 1,7 трлн ₽, следует из исследования Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech. Самым быстрорастущим сегментом внутри платформенных решений (PaaS) стал корпоративный ИИ.
Бизнес выбирает облачные технологии ради гибкости и предсказуемых расходов
Согласно исследованию, часть рынка, связанная с облачными сервисами (когда программы работают не на собственных серверах компании, а в дата-центрах провайдера), в 2025 году оценивается в 312 млрд ₽. К 2030 году этот показатель может вырасти до 835 млрд ₽.
Руководитель программы исследований российского рынка Apple Hills Digital Василий Пименов заявил, что рынок ПО и облачных сервисов в России проходит ускоренную трансформацию. По его словам, уход зарубежных вендоров усилил рост локальных игроков, а компании стали быстрее переходить в облака.
В исследовании подчёркивается, что компании всё чаще выбирают облачные решения из-за потребности бизнеса в гибкости и масштабируемости, а также в предсказуемости ИТ-расходов. Кроме того, у компаний растут требования к безопасности и надежности инфраструктуры.
Инфраструктура для генеративного ИИ увеличивает загрузку облаков
В сегменте главным драйвером стал спрос на технологии искусственного интеллекта. Особенно быстро растет сегмент графических процессоров (GPU), которые используются для обучения и работы нейросетей. Их среднегодовой темп роста до 2030 года оценивается в 23%.
В сегменте быстрее всего развиваются решения, связанные с искусственным интеллектом и управлением — технология Kubernetes позволяет управлять приложениями в распределенной среде.
Генеративный ИИ — самый быстрорастущий сегмент
Корпоративный искусственный интеллект — самый быстрорастущий сегмент внутри платформенных решений (PaaS). Ожидается, что генеративный ИИ займёт значительную долю этого направления благодаря инвестициям и росту спроса на отраслевые решения.
В сегменте SaaS (программы по подписке) крупнейшими называны:
- системы управления компанией (ERP),
- системы работы с клиентами (CRM),
- инструменты для совместной работы.
Рынок информационной безопасности вырастет до 737 млрд ₽ к 2030-му
Рынок решений информационной безопасности в 2025 году оценивается в 384 млрд ₽ и остается крупнейшим сегментом инфраструктурного программного обеспечения. К 2030 году его объем может вырасти до 737 млрд ₽.
Пока облачная безопасность занимает около 5% всего рынка ИБ, однако ее доля будет увеличиваться. Аналитики связывают рост сегмента с увеличением числа кибератак, активной миграцией компаний в облака и усилением государственного регулирования.
Финансовый сектор активнее других внедряет облачные решения
Крупнейшими покупателями программного обеспечения остаются компании из сфер технологий, медиа и телекоммуникаций, а также ритейл и финансовый сектор.
Именно эти отрасли активнее всего внедряют облачные технологии и, по прогнозу аналитиков, сохранят лидерство по объёму потребления и уровню цифровой зрелости до 2030 года.
