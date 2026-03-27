VK Tech купила CedrusData — независимого разработчика решений для больших данных и ИИ
Сделка должна усилить собственную платформу VK
В VK решили усилить собственную платформу VK Data Platform для хранения, обработки и анализа данных, чтобы дать бизнесу инструмент для аналитики и задач, связанных с ИИ. После сделки с CedrusData платформа получит SQL-движок и сервис для управления метаданными. В VK рассчитывают, что это ускорит обработку больших данных и снизит стоимость инфраструктуры для крупных компаний.
Новые компоненты в VK Data Platform должны удешевить работу с данными
В VK Data Platform для работы с большими данными уже входят сервис VK Object Storage для размещения файлов и данных разных типов, а также система Tarantool Column Store, которая быстро обрабатывает информацию для аналитики.
После покупки CedrusData появляются ещё два компонента:
CedrusData Engine — SQL-движок для быстрой обработки аналитических запросов.
CedrusData Catalog — сервис для управления метаданными.
На VK Data Platform крупные компании могут хранить большие данные, быстро их обрабатывать и анализировать. В VK рассчитывают, что новые компоненты ещё ускорят процессы и позволят снизить стоимость инфраструктуры, а также использовать систему для задач, связанных с ИИ и машинным обучением.
Сотрудничество VK Tech с CedrusData началось раньше сделки
В октябре 2025 года компании сообщали, что SQL-движок CedrusData Engine совместим с объектным хранилищем VK Object Storage. Сделка стала объединением не только технологий, но и команд.
«Наши технологии прекрасно дополняют друг друга, а культура команд основана на инженерном понимании глубокой системной разработки», — отметил гендиректор VK Tech Павел Гонтарев, комментируя сделку.
Гендиректор CedrusData Владимир Озеров, дополнил, что объединённая команда сможет представить рынку новый технологический продукт для работы с данными.
Сумму сделки в VK не разглашают.
Контекст
Сразу два крупных российских техигрока сделали заметные шаги в инфраструктуре для работы с данными и ИИ. Так, 26 марта Яндекс вывел на рынок платформу Yandex Cloud Stackland для быстрого запуска и масштабирования ИТ-приложений, в том числе ИИ-сервисов, в закрытом контуре компаний. В тот же день VK объявила о присоединении CedrusData, чтобы усилить VK Data Platform компонентами для быстрой аналитики и управления метаданными. Фактически рынок движется в сторону готовых корпоративных стеков, где в одной системе объединены хранение данных, аналитика и инструменты под AI-нагрузки.
