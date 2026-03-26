Яндекс запустил платформу Stackland и планирует занять 50% рынка инфраструктурного ПО для ИИ

Yandex B2B Tech запустила новый продукт для бизнеса — платформу Stackland. Она позволит компаниям запускать и масштабировать ИТ-приложения, в том числе на базе искусственного интеллекта, в собственном закрытом контуре. С помощью Stackland Яндекс рассчитывает занять 50% рынка программных платформ для ИИ-проектов.

В Яндексе объяснили, какому бизнесу нужен Stackland

Новая платформа рассчитана на крупные компании, которым нужно развернуть на собственных серверах инфраструктуру для запуска приложений, работы с данными и ИИ-сервисами.

Российский ИТ-рынок развивается и несмотря на активный рост облачных сервисов, значительная часть крупного и среднего бизнеса продолжает использовать собственную инфраструктуру. Потребность в закрытом контуре связана в том числе с требованиями к безопасности данных и внутренним регламентам компаний. Яндекс отмечает, что 70% российских компаний используют гибридную модель управления ИТ-инфраструктурой — это когда часть систем размещают в облаке, а часть оставляют в собственном закрытом контуре.

«У нас много кейсов, когда компания использует облако для тестовых контуров, а затем сталкивается с тем, что в продакшене система уже должна работать во внутреннем закрытом контуре», — говорит Григорий Атрепьев, Генеральный директор Yandex Cloud.

Яндекс обещает бизнесу сокращение затрат на разработку в 1,5 раза благодаря Stackland

В компании утверждают, что использование Stackland может помочь организациям снизить затраты на разработку цифровых продуктов в среднем в 1,5 раза. Снижения затрат планируют добиться за счёт единой платформы, которая берёт на себя часть инфраструктурных задач и сокращает нагрузку на внутренние команды эксплуатации.

В Яндексе отмечают, что Stackland позволяет использовать преимущества облачных сервисов в закрытом контуре компании. Платформа собирает в одном месте основные инструменты, которые нужны бизнесу для запуска и управления приложениями и сервисами на базе искусственного интеллекта.

В Яндексе подчеркивают, что Stackland можно встроить в уже существующую инфраструктуру бизнеса без смены привычной системы виртуализации и инструментов управления. Платформу можно развернуть на виртуальных, арендованных или собственных серверах. В Stackland уже есть базовые инструменты для запуска приложений и ИИ-сервисов, а также доступны Yandex SpeechSense для анализа разговоров с клиентами и Yandex DataLens для работы с данными и отчетами.

«Stackland создавали так, чтобы платформу можно было встроить в уже существующую инфраструктуру заказчика», — дополнил Юрий Игнатов, руководитель продукта Stackland.

Stackland должен помочь Яндексу занять 50% рынка ИИ-инфраструктуры

Генеральный директор платформы Yandex Cloud Григорий Атрепьев заявил, что компания намерена занять как минимум 50% рынка программных платформ, на которых компании запускают и используют ИИ-сервисы. В Яндексе адекватность своих амбиций объясняют ростом спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта, инструменты для обучения и дообучения моделей, а также решения для использования ИИ в корпоративной среде.

По оценке Яндекса, у команды уже есть опыт работы с большими вычислительными кластерами, специализированными сетями и инфраструктурой для ИИ-моделей, а Stackland должна превратить опыт в отдельный коммерческий продукт для бизнеса.

Stackland уже протестировали первые компании

В закрытом режиме Stackland уже протестировали несколько компаний из сфер электронной коммерции, финтеха, ритейла и промышленности. Среди протестировавших компаний — «Альфа-Капитал» и АО «Кириллица». С тестированием, интеграцией и поддержкой платформы Яндексу уже помогают партнёры Hilbert Team, Neoflex, KTS, Navicon и АБ Групп.

На пресс-конференции, посвященной запуску нового продукта, привели примеры внедрения своих решений для закрытых платформ. Например, ОТП Банк тестирует Yandex SpeechSense — сервис для анализа разговоров с клиентами — и модели искусственного интеллекта для своих ИИ-проектов, Газпромбанк внедрил YDB — систему управления базами данных для автоматизации обработки платежей, а AI VK построил единую платформу рекомендаций на базе YTsaurus — системы для хранения и обработки больших данных.

Однако детальные результаты пилотов Яндекс не раскрыл.

Контекст

В Yandex B2B Tech считают, что Stackland поможет компании расти в новом для неё направлении инфраструктурных решений для бизнеса. На пресс-конференции также заявили, что к 2030 году хотят войти в число пяти крупнейших ИБ-вендоров на рынке.








