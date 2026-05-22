Окупаемость однокомнатной квартиры под сдачу в Москве — почти 25 лет: стоимость растёт быстрее аренды

Инвестиции в однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы при сдаче в аренду окупаются через 24,7 года, выяснили эксперты «РБК-Недвижимости». Год назад «однушка» в столице окупалась в среднем за 20,4 года. Основной причиной роста показателя стало резкое подорожание жилья — стоимость квартир росла значительно быстрее арендных ставок.

Цены на покупку жилья растут быстрее арендных ставок

В апреле 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице достигала 14,5 млн рублей. Месячная арендная плата за аналогичное жильё составляла 59,2 тыс. рублей. К маю 2026 года ситуация изменилась: ценник на недвижимость поднялся до 17,9 млн рублей (плюс 23,4%), тогда как наём подорожал только до 60,5 тыс. рублей (плюс 2,2%), сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на статистику «Авито Недвижимости.

Таким образом, стоимость квадратных метров росла в десять раз быстрее, чем увеличение арендных платежей. Итогом стало увеличение периода возврата вложенных в покупку средств на 4,2 года. Окупаемость в 24,7 года оказалась самой высокой среди всех российских городов-миллионников.

Арендный бизнес уступает банковскому вкладу по эффективности

В мае 2026 года доходность, приносимая сдачей однокомнатной квартиры в Москве, составляла 4,1% годовых. Год назад показатель держался на уровне 4,9%, то есть была выше на 0,8 процентного пункта.

Для сравнения: средняя максимальная ставка по вкладам в десяти ведущих банках РФ составила в мае 2026 года 13,04% годовых. То есть, сообщают эксперты «РБК-Недвижимости», размещение денежных средств в банке приносит владельцу доход, в 3,2 раза превышающий прибыль от покупки и сдачи квартиры.

Ставки аренды просели на фоне избытка предложения

На фоне роста предложения аренда жилья в Москве и Подмосковье этой весной начала дешеветь.

В апреле 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды жилья в столице уменьшилась на 2% по сравнению с мартом, опустившись до 87 тыс. рублей. В Московской области падение составило 1,2% — до 43 тыс. ₽ за усреднённый объект, сообщает «РБК-Недвижимость», ссылаясь на данные «Яндекс Аренды».

Ключевая причина — увеличение количества свободных лотов на рынке. Арендодатели вынуждены снижать запрашиваемую цену, чтобы быстрее найти жильцов на фоне усилившейся конкуренции.

Контекст

Рынок аренды жилья в Москве демонстрировал рекордный рост ещё в 2025 году. В третьем квартале средняя ставка аренды квартиры в столице достигла 115 тыс. рублей в месяц, что на 23% выше показателей предыдущего периода.

Спрос смещался в сторону более качественного жилья: квартиры в домах не старше 2016 года сдавались на 9% быстрее и в среднем за 120,3 тыс. рублей в месяц. Минимальная ставка аренды в старых границах Москвы достигла 44 тыс. рублей, что стало максимальным показателем за 30 лет.

По итогам третьего квартала 2025 года в целом по России количество активных объявлений уменьшилось на 6% (до 88 тыс. лотов), а в Москве падение составило 8%.