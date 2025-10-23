Аренда жилья в двух столицах обновила рекорд: в Москве в среднем — 115 тыс. ₽, в Санкт-Петербурге — 57 тыс. ₽
Снять квартиру в Москве стало дороже: аренда достигла пика
Аренда жилья в двух крупнейших городах России обновила рекорды, пишет РБК. В третьем квартале 2025 года средняя ставка аренды квартиры в Москве выросла на 23%, до 115 тыс. ₽ в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 3%, до 57 тыс. ₽. Эксперты связывают рост цен с сезонным всплеском спроса и снижением объёма новых предложений на рынке.
Рынок аренды на пике за пять лет
По данным аналитического центра «Дом.РФ», в Москве рост арендных ставок оказался самым заметным среди всех крупных городов страны — более чем на 20% Такой скачок стал результатом высокого спроса и сокращения предложения на рынке.
В Санкт-Петербурге динамика оказалась более плавной: аренда выросла всего на 3%, но этого хватило, чтобы обновить исторический максимум — 57 тыс. ₽ в месяц. Это самый высокий показатель за всё время наблюдений.
Рост цен на аренду затронул и регионы: в среднем стоимость съёмного жилья увеличилась на 7% и достигла 40 тыс. ₽ в месяц. Однако региональные рынки пока не обновили свои исторические максимумы.
При этом аналитики уточняют: текущий уровень предложения стал самым высоким для конца третьего квартала за последние пять лет.
Предложения по аренде снижаются второй квартал подряд
По итогам третьего квартала 2025 года в целом по стране объём доступных квартир для аренды сократился на 6%, до 88 тыс. лотов, подсчитали в «Дом.РФ». Сокращение наблюдается уже второй квартал подряд.
В Москве количество активных объявлений упало на 8%, в городах-миллионниках — на 13%. А вот Санкт-Петербург стал исключением: здесь количество предложений выросло почти в 1,8 раза.
Спрос на современные квартиры растёт быстрее рынка
Директор по развитию арендного жилья «Дом.РФ» Вероника Янушкевич отметила, что рынок аренды вступил в фазу активной конкуренции: при рекордно высоком за последние пять лет объёме предложения соперничают не только арендодатели, но и сами арендаторы. По ее словам, россияне всё чаще отдают предпочтение качественному жилью — квартирам в домах не старше 2016 года, преимущественно монолитных или кирпичных.
Квартиры в новых домах сдаются на 9% быстрее
Средняя ставка по новым и качественным объектам в Москве составила 120,3 тыс. ₽ в месяц, что на 5% выше среднего уровня по рынку. Такие квартиры сдаются в среднем за 21 день — это примерно на 9% быстрее, чем в целом по рынку. Это говорит о том, что спрос на комфортное жильё растёт быстрее, чем на массовом рынке, несмотря на общее подорожание.
Минимальная аренда в Москве достигла рекорда за 30 лет
Осенью 2025 года подорожала даже самая дешёвая аренда. Минимальная ставка за квартиру, пригодную для проживания в старых границах Москвы, достигла 44 тыс. ₽ в месяц. Это максимальный показатель за 30 лет, говорится в материале РБК. Риелторы отмечают, что большинство квартир экономкласса сдаются по более высокой цене.
Фото: Alex Potemkin / Getty Images
