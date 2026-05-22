Большинство россиян откладывают деньги на здоровье: 24% копят на поход к стоматологу, на путешествие — только 11%

Чаще всего россияне откладывают деньги на здоровье и внешность: каждый четвёртый признался, что копит на стоматологические услуги, выяснили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Около 12% респондентов копят на коррекцию зрения или пластическую операцию. В опросе не учитывались желание купить квартиру или автомобиль.

Исправление прикуса — одна из главных целей россиян

24% респондентов «Выберу.ру» откладывают деньги на стоматологические услуги — протезирование, установку элайнеров или операции по коррекции прикуса и положения челюсти.

13% копят на коррекцию зрения;

12% — на пластические операции;

9% — на восстановление после старой спортивной травмы.

В исследовании уточняется, что среди пластических операций респонденты чаще всего называли блефаропластику, увеличение груди и ринопластику.

Более половины россиян, копящих на путешествия, мечтают о кругосветном круизе

Следующей по популярности целью накоплений стало путешествие мечты — такой вариант выбрали 11% россиян.

51% копят на кругосветное путешествие на круизном лайнере;

26% — на восхождение на известные горные вершины;

23% — на поездку по странам Африки и Латинской Америки.

13% участников исследования заявили, что откладывают деньги на покупку породистого домашнего животного.

61% хотят приобрести собаку редкой или дорогой породы;

39% — кошку.

Чаще всего среди собак респонденты называли корги, самоедов, мальтипу и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Среди кошек — абиссинцев, бенгальцев и мейн-кунов.

Только 7% откладывают деньги на игровые компьютеры

11% россиян копят на спортивный инвентарь. В число самых популярных покупок вошли: профессиональные велосипеды, SUP-доски, моноколёса и электросамокаты.

Ещё 9% участников исследования откладывают деньги на сезонный транспорт — мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и багги. При этом только 7% признались, что копят на мощный игровой компьютер.

Молодёжь лояльнее относится к кредитам ради «покупки мечты»

Опрос показал, что отношение к кредитам и рассрочкам заметно зависит от возраста и пола. Среди мужчин использование заёмных средств ради «покупки мечты» считают нормальным 58% респондентов, среди женщин — 41%.

Самой лояльной к кредитам группой оказались россияне от 18 до 25 лет: 67% готовы оформить кредит или рассрочку.

Среди респондентов 26–35 лет на рассрочку согласны 54%;

Среди группы 36–45 лет — 39%;

Среди россиян старше 45 лет — 24%.

Чаще всего кредиты готовы оформлять респонденты, которые копят на внешность и здоровье. Среди желающих исправить прикус, установить элайнеры или сделать пластическую операцию использование заёмных средств допускают 62% участников опроса.

Среди тех, кто копит на путешествие мечты, этот показатель составил 48%, а среди покупателей спортивного инвентаря — 44%. Меньше всего желающих брать кредит оказалось среди будущих владельцев породистых питомцев — только 2%.