Большинство россиян откладывают деньги на здоровье: 24% копят на поход к стоматологу, на путешествие — только 11%Почти половина опрошенных при необходимости готовы оформить кредит или рассрочку на свои цели
Чаще всего россияне откладывают деньги на здоровье и внешность: каждый четвёртый признался, что копит на стоматологические услуги, выяснили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Около 12% респондентов копят на коррекцию зрения или пластическую операцию. В опросе не учитывались желание купить квартиру или автомобиль.
Исправление прикуса — одна из главных целей россиян
24% респондентов «Выберу.ру» откладывают деньги на стоматологические услуги — протезирование, установку элайнеров или операции по коррекции прикуса и положения челюсти.
- 13% копят на коррекцию зрения;
- 12% — на пластические операции;
- 9% — на восстановление после старой спортивной травмы.
В исследовании уточняется, что среди пластических операций респонденты чаще всего называли блефаропластику, увеличение груди и ринопластику.
Более половины россиян, копящих на путешествия, мечтают о кругосветном круизе
Следующей по популярности целью накоплений стало путешествие мечты — такой вариант выбрали 11% россиян.
- 51% копят на кругосветное путешествие на круизном лайнере;
- 26% — на восхождение на известные горные вершины;
- 23% — на поездку по странам Африки и Латинской Америки.
13% участников исследования заявили, что откладывают деньги на покупку породистого домашнего животного.
- 61% хотят приобрести собаку редкой или дорогой породы;
- 39% — кошку.
Чаще всего среди собак респонденты называли корги, самоедов, мальтипу и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Среди кошек — абиссинцев, бенгальцев и мейн-кунов.
Только 7% откладывают деньги на игровые компьютеры
11% россиян копят на спортивный инвентарь. В число самых популярных покупок вошли: профессиональные велосипеды, SUP-доски, моноколёса и электросамокаты.
Ещё 9% участников исследования откладывают деньги на сезонный транспорт — мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и багги. При этом только 7% признались, что копят на мощный игровой компьютер.
Молодёжь лояльнее относится к кредитам ради «покупки мечты»
Опрос показал, что отношение к кредитам и рассрочкам заметно зависит от возраста и пола. Среди мужчин использование заёмных средств ради «покупки мечты» считают нормальным 58% респондентов, среди женщин — 41%.
- Самой лояльной к кредитам группой оказались россияне от 18 до 25 лет: 67% готовы оформить кредит или рассрочку.
- Среди респондентов 26–35 лет на рассрочку согласны 54%;
- Среди группы 36–45 лет — 39%;
- Среди россиян старше 45 лет — 24%.
Чаще всего кредиты готовы оформлять респонденты, которые копят на внешность и здоровье. Среди желающих исправить прикус, установить элайнеры или сделать пластическую операцию использование заёмных средств допускают 62% участников опроса.
Среди тех, кто копит на путешествие мечты, этот показатель составил 48%, а среди покупателей спортивного инвентаря — 44%. Меньше всего желающих брать кредит оказалось среди будущих владельцев породистых питомцев — только 2%.