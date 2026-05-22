У 90% таксопарков в России упала прибыль в 2026 году: отрасль столкнулась с ростом расходов и дефицитом водителей

Российские таксопарки массово теряют доходность на фоне роста расходов, новых требований к отрасли и дефицита водителей, сообщает «Коммерсант». Снижение прибыли зафиксировали 90% перевозчиков, а падение выручки — более 80% участников рынка. Представители отрасли предупреждают: часть компаний уже сворачивает бизнес, а пассажиры всё чаще пользуются нелегальными перевозками через чаты и мессенджеры.

Таксопарки столкнулись с ростом долгов и налоговой нагрузки в 2026 году

По данным «Коммерсанта», в мае 2026 года 60% компаний сообщили об увеличении задолженности перед контрагентами и банками. Ещё 69% перевозчиков отметили рост налоговой нагрузки.

Представители отрасли объяснили изданию ухудшение показателей сразу несколькими причинами:

удорожанием автомобилей,

ростом стоимости обслуживания бизнеса,

новыми регуляторными ограничениями.

По словам руководителей таксомоторных компаний, на которых ссылается «Коммерсант», давление на отрасль сейчас оказалось сильнее, чем во время пандемии.

Автомобили для такси подорожали в 2–3 раза

Ещё одним серьёзным ударом по экономике таксопарков стало резкое увеличение стоимости машин.

В сервисе заказа такси «Максим» «Коммерсанту» сообщили, что затраты на обновление автопарка за последние годы выросли в 2–3 раза. Раньше популярные модели для перевозок можно было купить дешевле 1 млн рублей, а сейчас новые автомобили стоят уже 2,5–4 млн рублей и дороже.

Ситуацию дополнительно осложнил высокий утильсбор, который ограничил доступ к более дешёвым автомобилям.

Рост тарифов не компенсирует расходы перевозчиков

Стоимость поездок растёт медленнее, чем расходы бизнеса: в апреле 2026 года средняя цена километра поездки на такси в России увеличилась на 3,6% год к году и достигла 48,14 рубля. В Москве показатель вырос до 72,99 рубля, в Санкт-Петербурге — до 58,4 рубля.

Однако инфляция за тот же период составила 5,58%, поэтому фактически доходность перевозчиков продолжает снижаться.

В отрасли сообщили «Коммерсанту», что дальнейшее повышение цен может привести к падению спроса, поэтому компании не могут бесконечно перекладывать расходы на пассажиров.

Количество нелегальных площадок для заказа такси выросло в 3 раза за полтора года

Дополнительной проблемой остаётся кадровый дефицит. По оценке Объединения самозанятых России, данные которого приводит «Коммерсант», нехватка водителей в сегменте легковых перевозок уже достигла примерно 30%.

Одновременно всё больше пассажиров начинают пользоваться нелегальными схемами заказа поездок — через районные чаты, Telegram-каналы и группы в VK.

По данным Объединения самозанятых России, на которые ссылается «Коммерсант», сейчас в соцсетях и мессенджерах работает около 11,3 тыс. таких каналов, а их аудитория превышает 22 млн человек. За последние полтора года количество подобных площадок выросло почти втрое.

Участники рынка предлагают предоставить таксопаркам налоговые льготы

Представители отрасли не исключают масштабного сокращения числа перевозчиков уже в 2026 году. Представитель Национальной ассоциации таксопарков Станислав Антонов сообщил «Коммерсанту», что до конца года с рынка могут уйти 30–40% компаний. В сервисе «Максим» изданию рассказали, что небольшим перевозчикам становится всё сложнее сохранять рентабельность из-за роста стоимости лизинга, ремонта, страхования и обновления автопарка.

В качестве возможных мер поддержки участники рынка предлагают субсидировать лизинг автомобилей для такси и предоставить перевозчикам налоговые льготы.