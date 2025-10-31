Повышение утильсбора перенесли с 1 ноября 2025 года

Минпромторг России предложил перенести вступление в силу новых правил расчёта утильсбора на автомобили с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Решение принято для защиты интересов покупателей, которые могли столкнуться с задержками поставок машин, особенно с двигателями свыше 160 л. с. Ведомство уточнило, что изменения не затронут импортеров, оплативших сбор до вступления новых правил.

Как будет рассчитываться утильсбор с 1 декабря 2025 года

Сейчас базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей составляет 20 000 руб., а итоговая сумма зависит от объёма двигателя и года выпуска машины.

Новая методика расчёта утильсбора для легковых автомобилей вступит в силу 1 декабря 2025 года. Расчёт утилизационного сбора теперь будет напрямую зависеть от мощности двигателя.

Базовая ставка определяется по типу и объёму двигателя, а итоговая сумма — по коэффициенту, привязанному к мощности автомобиля. То есть, чем мощнее двигатель, тем выше будет коэффициент при расчёте. Согласно данным Минпромторга, более 80% автомобилей в стране не затронут эти изменения.

Также для машин с двигателями мощностью до 160 л. с. сохраняются льготные ставки: 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей — за транспорт старше трёх лет. Эти льготы действуют только для тех, кто ввозит автомобили для личного пользования, а не в коммерческих целях.

Новые правила утильсбора должны поддержать локальное производство

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что введение новых правил утильсбора направлено не на закрытие рынка, а на стимулирование локального производства. Он подчеркнул, что развитие автопрома может замедлиться при отсутствии конкуренции, но важно создать условия, при которых производить внутри страны выгоднее, чем импортировать.

Вице-премьер напомнил, что даже после двух индексаций утильсбора критического роста цен не произошло. По данным ведомства, у дилеров «Рольф» и «Авилон» стоимость машин в 2024–2025 годах снизилась в среднем на 4–4,7%.

Повышение может затронуть только частный ввоз иномарок от брендов, покинувших российский рынок в 2022 году.

Какие машины могут уйти с российского рынка после повышения утильсбора

По данным РБК Приморье, после изменения механизма расчёта утильсбора заметнее всего подорожают ввозимые из Китая и Южной Кореи автомобили с мощными двигателями. Эксперты оценивают рост цен на такие модели в 1–2 млн рублей и выше.

Среди машин, которые могут фактически исчезнуть из доступного сегмента, называют Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Custo, Volkswagen Tiguan, BMW X3 и ряд китайских моделей — Geely Monjaro, Tank 300 и Lixiang L7.

В то же время ряд популярных автомобилей с двигателями до 160 л. с. останется доступным для импорта по льготным ставкам. Среди них — Toyota Corolla, Honda Vezel, Volkswagen Tharu, Skoda Karoq, Mazda CX-5, Kia Seltos, а также BMW X1 и X2.

По информации РБК, на внутреннем рынке Китая и Кореи сохраняется предложение моделей, подходящих под льготные параметры. Однако теперь будет сложнее купить просторный и мощный автомобиль по доступной цене.

Контекст

Минпромторг внес проект постановления о переносе сроков реформы в правительство. Новая система расчёта утильсбора сделает механизм более гибким и привязанным к мощности автомобиля, сохранив при этом льготы для частных покупателей. Документ может заметно изменить структуру импортного рынка, усилив позиции отечественных производителей.

Фото: Westend61 / Getty Images