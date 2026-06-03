Минпромторг может отложить внедрение технологического сбора на электронику — пошлину введут с 1 декабря 2026 года

Минпромторг планирует перенести введение нового технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря 2026 года, пишет ТАСС. Новый сбор затронет всю электронику — как импортную, так и произведённую в России. Представители рынка уже предупредили о возможном росте цен на гаджеты.

Минпромторг обсудил перенос сроков запуска техсбора с отраслью

Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил на ПМЭФ-2026, что решение о переносе сроков уже обсуждено с отраслью. Изначально запуск новой меры планировался с 1 сентября.

По словам министра, технологический сбор будут взимать со всей электроники, поступающей на российский рынок, включая импортную технику и продукцию российских производителей.

За ноутбук продавцы будут платить по 500 рублей

Ранее Минпромторг озвучил «Коммерсанту» размеры нового сбора. За ноутбук продавцы должны будут перечислять в бюджет 500 рублей, за смартфон — 250 рублей.

Производители и ритейлеры обязаны будут оплачивать сбор ещё до поступления товара в продажу. Средства необходимо вносить за 10 рабочих дней до выпуска товара в оборот, после чего системе потребуется ещё три дня для подтверждения оплаты.

Минпромторг рассчитывает направить сбор на развитие отрасли

Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что технологический сбор должен стать источником инвестиций для развития российской электронной промышленности. По его словам, новая мера позволит выдержать баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке электроники.

Ранее в министерстве также заявляли, что новый механизм должен помешать зарубежным поставщикам искусственно занижать стоимость техники.

Рынок предупредил о росте цен на электронику

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что новый техсбор увеличит себестоимость техники и в итоге отразится на конечных ценах для покупателей. По их оценкам, дополнительная нагрузка на рынок возникает на фоне уже действующих мер — повышения НДС, внедрения обязательной маркировки и новых требований к подтверждению поставок.

Участники отрасли также считают чрезмерным требование оплачивать сбор ещё до вывода товара на рынок, особенно в условиях высокой ключевой ставки. При этом часть экспертов сомневается, что новый механизм сможет существенно усилить позиции российских производителей электроники.

По расчётам Минфина, новый технологический сбор за три года способен принести бюджету более 200 млрд рублей.