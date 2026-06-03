В Москве впервые пройдёт фестиваль Signal Factory — более 70 артистов выступят на территории завода «Кристалл»

С 5 по 7 июня на территории московского завода «Кристалл» впервые пройдет фестиваль Signal Factory, приуроченный к десятилетию фестиваля Signal. В программе — выступления более 70 артистов, две арт-инсталляции, театральный перформанс и образовательные лекции. Хедлайнерами фестиваля станут Найк Борзов, Хаски, DJ Assault и Francesco Farfa.

Signal Factory приурочен к десятилетию фестиваля Signal

Ранее фестиваль Signal проходил в арт-парке Никола-Ленивец. Организаторы объяснили, что новый формат ориентирован на более широкую аудиторию: в отличие от загородного уикенда, на городскую площадку можно прийти ненадолго или зайти несколько раз с перерывами.

«Signal Factory — более лёгкий формат фестивального уикенда в городе, при этом с сохранением всех атрибутов Signal: арт-объекты, медиа-инсталляции, уникальные сцены и масштабный состав артистов», — рассказали представители проекта.

В 2026 году Signal Factory приурочен к юбилею фестиваля Signal, однако создатели не отрицают, что он может стать ежегодным ивентом. В будущем организаторы планируют пробовать новые локации для его проведения.

В рамках фестиваля Найк Борзов впервые представит новый альбом публике

Среди хедлайнеров фестиваля — Найк Борзов, который представит живую версию только что вышедшего альбома ремиксов, и поэт-перформер Хаски. Также выступит Владимир Мартынов — один из первых композиторов электронной музыки СССР, автор саундтреков к фильмам Соррентино.

Среди иностранных гостей — легендарный DJ Assault, пионер геттотека и ключевая фигура детройтской клубной сцены; итальянский саунд-продюсер Francesco Farfa, диджей Manfredi 大人 и электронный музыкант Mihigh — глава Midi Records Romania.

По словам организаторов, подход к формированию лайнапа остался неизменным.

«При подходе к формированию лайн-апа Signal Factory мы придерживались своих базовых принципов — в первую очередь оставаться фестивалем, который представляет современную сцену во всем ее многообразии. Поэтому на фестивале можно услышать индустриальные вариации техно, чикагский хаус, гипнотичный минимал, эмбиент, экспериментальную электронику, инди-сонграйтеров и даже почти что поп», — отметили Russian Business в команде фестиваля.

Музыкальная программа пройдет на шести сценах, интегрированных в заводские конструкции и природный ландшафт комплекса.

Фестиваль охватит почти всю территорию завода «Кристалл»

Выбор завода «Кристалл» организаторы объясняют концептуальным соответствием названию Factory и знакомством с площадкой: в 2025 году на «Кристалле» уже прошли два ивента Signal. В этот раз фестиваль займёт почти всю территорию завода.

Фестиваль развернётся на шести площадках с разными форматами:

Дом Культуры — главная сцена с лайвами и диджей-сетами от главных артистов;

fābula HQ — премьерные концерты и ночные шоукейсы от объединений и лейблов;

Двор 1905 — выступления зарубежных артистов;

fābula Radio — экспериментальная электроника и комьюнити-проекты;

Концертная — семь лайвов и перформанс Хаски;

Рестик — камерная зона с виниловыми сетами от KURS Radio.

Победители конкурса Signal представят две световые инсталляции

На фестивале представят две арт-инсталляции — победителей ежегодного конкурса Signal с темой Beyond the Limits. Грант на реализацию каждого проекта составил до 1,5 млн рублей.

В категории Inner Space победила коллаборация Никиты Дмитриева, di_counterfort, Prasdov и Митяя Ершова с работой «VOLT» — арт-объектом, в котором концентрированный энергетический разряд заключён в фигуру из световых колец.

В категории Outer Signal — инсталляция «Форма мерцания» Виктории Поляковой и Александра Фунтова, сочетающая модульные световые элементы и зеркальные поверхности, создающие образы атмосферных молний и полярного сияния.

Помимо этого, на фестивале выступят участники лаборатории Residency — саунд-дизайнеры и визуальные художники, которые представят коллективные AV-лайвы и инсталляцию на пересечении звука, света и пространства.

Фестиваль объединит академическую программу, театр и комьюнити-кэмпы

6 июня в Рестике пройдёт образовательный блок Signal Academy. В лекционной части запланированы выступления культурологов и художников о музыкальных экспериментах, промышленных памятниках и психологических аспектах индустриальной сферы.

При участии KURS Radio пройдут дискуссии и лекции об истории афтерпати. Сервис «Ясно» проведёт практику по поиску внутренних опор. Завершит программу разговор с финалистами арт-конкурса Signal.

В театральной программе — новая работа режиссёра Насти Безруковой TRIP 4 BROKEs.. В перформансе примут участие артисты циркового объединения WAT.circus, хореограф Карина Закирова и инди-музыкант Вентоулин.Также на территории завода развернутся 13 комьюнити-кэмпов — от «Звуков Якутии» до «Фабрики грёз».