«Вкусно — и точка» обновит меню «Итальянских недель» — в продаже появятся палочки с моцареллой и соус «Пицца»

«Вкусно — и точка» обновит сезонное меню «Итальянских недель» с 21 июля 2026 года, сообщает Telegram-канал «Ты в тренде или уходи». Главной новинкой станут сырные палочки «Моцарелла» с новым соусом «Пицца», которые заменят венецианские пончики. Также сеть добавит в меню новую фирменную приправу и бургер с куриной котлетой.

«Вкусно — и точка» раскрыла стоимость меню «Итальянских недель»: цена главной новинки Панини Тоскана — от 335 ₽ «Итальянские недели» стартуют во «Вкусно — и точка» 28 мая, меню будет обновляться в течение лета Читайте также

Сырные палочки заменят венецианские пончики

Главной новинкой станут сырные палочки «Моцарелла» с тягучим сыром внутри. К ним будут подавать новый соус «Пицца», приготовленный из спелых томатов с добавлением итальянских трав.

Сырные палочки заменят десерт «Венецианские пончики», который ранее входил в линейку «Итальянских недель».

В сети появится приправа «Приправа — и точка»

Cеть также представила новую приправу «Приправа — и точка» со вкусом оливок и орегано. Её можно будет добавить к картофелю фри и куриным наггетсам.

Также в меню «Вкусно — и точка» появится бургер с куриной котлетой на кунжутной булочке.

Сеть продолжает развивать меню, посвящённые разным странам

За последние годы «Вкусно — и точка» выпустила несколько сезонных меню, посвящённых разным странам: