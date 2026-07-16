«Вкусно — и точка» обновит меню «Итальянских недель» — в продаже появятся палочки с моцареллой и соус «Пицца»Сеть также добавит новый бургер с курицей и приправу с оливками и орегано
«Вкусно — и точка» обновит сезонное меню «Итальянских недель» с 21 июля 2026 года, сообщает Telegram-канал «Ты в тренде или уходи». Главной новинкой станут сырные палочки «Моцарелла» с новым соусом «Пицца», которые заменят венецианские пончики. Также сеть добавит в меню новую фирменную приправу и бургер с куриной котлетой.
Сырные палочки заменят венецианские пончики
Главной новинкой станут сырные палочки «Моцарелла» с тягучим сыром внутри. К ним будут подавать новый соус «Пицца», приготовленный из спелых томатов с добавлением итальянских трав.
Сырные палочки заменят десерт «Венецианские пончики», который ранее входил в линейку «Итальянских недель».
В сети появится приправа «Приправа — и точка»
Cеть также представила новую приправу «Приправа — и точка» со вкусом оливок и орегано. Её можно будет добавить к картофелю фри и куриным наггетсам.
Также в меню «Вкусно — и точка» появится бургер с куриной котлетой на кунжутной булочке.
Сеть продолжает развивать меню, посвящённые разным странам
За последние годы «Вкусно — и точка» выпустила несколько сезонных меню, посвящённых разным странам:
- в ноябре 2025 года компания провела «Белорусские недели» — главной новинкой тогда стал «Минский бургер», а картофельный оладушек впервые включили в основное дневное меню.
- в феврале 2026 года сеть представила сезонную линейку к Китайскому Новому году — в меню появились бургеры «Чикен Хит Пекинский барбекю» и «Чикен Премьер Пекинский барбекю», а также капучино и латте «Красный дракон».