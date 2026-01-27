Азиатское меню появится во «Вкусно — и точка» с 5 февраля

Сеть «Вкусно — и точка» представит специальное меню к Китайскому Новому году. В компании сообщили, что с 5 февраля в основном меню появятся куриные бургеры Чикен Хит и Чикен Премьер с соусом Пекинский барбекю. С 9 февраля — напитки и десерт «Красный дракон», которые продавались в сети в 2025 году.

Пекинский барбекю — новый пряный соус «Вкусно — и точка»

С 5 февраля «Вкусно — и точка» начнёт продажи бургеров Чикен Хит Пекинский барбекю и Чикен Премьер Пекинский барбекю. Оба продукта войдут в основное меню сети.

Как отмечают в пресс-службе сети, бургеры готовятся с новым соусом Пекинский барбекю, созданным специально к Китайскому Новому году. Соус описывается как пряный, с томатными и дымными нотами и кремовой текстурой.

«Вкусно — и точка» представит новый напиток в азиатском стиле

С 9 февраля в меню «Кафе» вернутся позиции, которые продавались в 2025 году:

Капучино Красный дракон;

Латте Красный дракон;

Макарони Матча-кокос с иероглифом.

В компании отметили, что в 2025 году эти напитки и десерт стали одними из самых успешных запусков сети с момента начала её работы.

Кроме того, в этом году азиатская коллекция напитков будет расширена за счёт новой позиции — Бабл Айс Кофе Красный дракон. Это холодный кофе с карамельными шариками баблс и сиропом.

Новые бургеры и напитки будут доступны во всех ресторанах сети

Директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Наталья Бородавкина сообщила, что компания решила вернуть напитки и десерт прошлого года из-за интереса гостей. Она также отметила, что куриный бургер с новым соусом был создан к празднованию Китайского Нового года и вдохновлён традиционными китайскими блюдами.

Бургеры с соусом Пекинский барбекю будут доступны во всех предприятиях сети, а также в меню доставки и мобильном приложении.

Напитки и десерт азиатской линейки будут продаваться в предприятиях с концепцией «Кафе», и также доступны в доставке и мобильном приложении.

Контекст

«Вкусно — и точка» регулярно запускает сезонные и тематические предложения, приуроченные к отдельным кухням и событиям. Так, в ноябре 2025 года сеть запустила Белорусские недели — в меню появились пять новых блюд, вдохновлённых национальной кухней:

Минский бургер;

Картофель фри со сливочно-луковым вкусом;

Картофель по-деревенски со сливочно-луковым вкусом;

Йогуртовый соус с огурчиком;

Фреш маффин с оладушком.

Новинки доступны во всех ресторанах сети и в доставке, а часть позиций вошла в основное дневное меню. В рамках Белорусских недель компания также впервые добавила картофельный оладушек в дневной ассортимент, ранее он предлагался только на завтраках.