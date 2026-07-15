Число DDoS-атак выросло на 45% в 2026 году — впервые на одного клиента приходится свыше 10 тыс. инцидентов в месяц

За первые шесть месяцев 2026 года в России отразили 88,6 тысяч DDoS-атак — на 45% больше, чем годом ранее, сообщил провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel. Максимальная мощность одной атаки выросла с 204 до 870 Гбит/с. Суммарная продолжительность действий хакеров только за первое полугодие 2026 года почти достигла уровня всего 2025-го.

Число DDoS-атак выросло почти в полтора раза в 2026 году

По данным провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel, за январь—июнь системы защиты компании отразили 88 618 DDoS-атак. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда было зафиксировано 61 212 атак.

В среднем в 2026 году специалисты отражали около 14,8 тыс. атак в месяц, или почти 490 инцидентов ежедневно.

При этом максимальное число атак, направленных на одного клиента за календарный месяц впервые превысило 10 тыс. и достигло 10 522. Это на 153% больше, чем годом ранее.

Мощность атак выросла более чем в четыре раза

Исследование показывает, что злоумышленники стали использовать значительно более мощные атаки. Максимальный объём одной DDoS-атаки в первом полугодии достиг 870 Гбит/с, что на 327% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (204 Гбит/с).

Максимальная интенсивность атак выросла с 100 до 369 млн запросов (сетевых пакетов) в секунду — рост составил 269%. Это позволяет злоумышленникам быстрее выводить цифровые сервисы из строя.

Максимальная продолжительность DDoS-атаки — 33 дня

Суммарная продолжительность всех DDoS-атак за первое полугодие 2026-го составила 22 101 час. Это почти столько же, сколько длились атаки за весь 2025 год — тогда показатель составлял 22 743 часа.

Если злоумышленники концентрируются на конкретной компании, атаки могут продолжаться практически непрерывно. Максимальная общая продолжительность воздействия на одну компанию достигла 795 часов — почти 33 дня.

Структура атак стала более разнообразной

Самыми распространёнными типами атак по-прежнему остаются TCP PSH/ACK Flood и TCP SYN Flood — популярных DDoS-атак, которые перегружают сервер запросами, требующими немедленной обработки данных. Однако их совокупная доля снизилась с 76% до 58%.

Одновременно выросла доля UDP Flood*Тип DDoS-атак, при котором данные отправляются непрерывно: сервер пытается обработать каждый запрос, проверяя, есть ли программа, которая ждет данные. Поскольку запросов миллионы, канал связи забивается, а процессор сервера перегружается — возникает сбой в обслуживании., а в январе специалисты зафиксировали всплеск атак TCP SYN/ACK Reflection*Метод DDoS-атаки, при котором злоумышленник заставляет серверы легитимных компаний отправлять нежелательные ответы на компьютер жертвы, перегружая её канал связи. — они сформировали более трети всех инцидентов за месяц.

Защита от DDoS-атак должна быть активирована на серверах постоянно

Руководитель направления продуктовой безопасности Selectel Антон Ведерников отметил, что масштаб и интенсивность DDoS-атак продолжают расти.