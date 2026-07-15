Число DDoS-атак выросло на 45% в 2026 году — впервые на одного клиента приходится свыше 10 тыс. инцидентов в месяц

Число DDoS-атак выросло на 45% в 2026 году — впервые на одного клиента приходится свыше 10 тыс. инцидентов в месяцАналитики зафиксировали максимальную продолжительность DDoS-атаки на одну компанию — 33 дня
За первые шесть месяцев 2026 года в России отразили 88,6 тысяч DDoS-атак — на 45% больше, чем годом ранее, сообщил провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel. Максимальная мощность одной атаки выросла с 204 до 870 Гбит/с. Суммарная продолжительность действий хакеров только за первое полугодие 2026 года почти достигла уровня всего 2025-го.
Число DDoS-атак выросло почти в полтора раза в 2026 году
По данным провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel, за январь—июнь системы защиты компании отразили 88 618 DDoS-атак. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда было зафиксировано 61 212 атак.
В среднем в 2026 году специалисты отражали около 14,8 тыс. атак в месяц, или почти 490 инцидентов ежедневно.
При этом максимальное число атак, направленных на одного клиента за календарный месяц впервые превысило 10 тыс. и достигло 10 522. Это на 153% больше, чем годом ранее.
Мощность атак выросла более чем в четыре раза
Исследование показывает, что злоумышленники стали использовать значительно более мощные атаки. Максимальный объём одной DDoS-атаки в первом полугодии достиг 870 Гбит/с, что на 327% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (204 Гбит/с).
Максимальная интенсивность атак выросла с 100 до 369 млн запросов (сетевых пакетов) в секунду — рост составил 269%. Это позволяет злоумышленникам быстрее выводить цифровые сервисы из строя.
Максимальная продолжительность DDoS-атаки — 33 дня
Суммарная продолжительность всех DDoS-атак за первое полугодие 2026-го составила 22 101 час. Это почти столько же, сколько длились атаки за весь 2025 год — тогда показатель составлял 22 743 часа.
Если злоумышленники концентрируются на конкретной компании, атаки могут продолжаться практически непрерывно. Максимальная общая продолжительность воздействия на одну компанию достигла 795 часов — почти 33 дня.
Структура атак стала более разнообразной
Самыми распространёнными типами атак по-прежнему остаются TCP PSH/ACK Flood и TCP SYN Flood — популярных DDoS-атак, которые перегружают сервер запросами, требующими немедленной обработки данных. Однако их совокупная доля снизилась с 76% до 58%.
Одновременно выросла доля , а в январе специалисты зафиксировали всплеск атак — они сформировали более трети всех инцидентов за месяц.
Защита от DDoS-атак должна быть активирована на серверах постоянно
Руководитель направления продуктовой безопасности Selectel Антон Ведерников отметил, что масштаб и интенсивность DDoS-атак продолжают расти.
«Если ещё некоторое время назад такие атаки воспринимались скорее как исключение, то сегодня они становятся постоянным фактором риска для цифровых сервисов. Поэтому защита от DDoS должна быть обязательной мерой в рамках комплексного подхода к обеспечению доступности сервисов 24/7 и устойчивости IT-инфраструктуры, а не временным решением, которое подключается только в момент атаки», — заявил Антон Ведерников, руководитель направления продуктовой безопасности.