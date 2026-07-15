Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд — средняя цена машин превысила 1,43 млн ₽

Подержанные автомобили в России дорожают уже второй месяц подряд. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом составила 1,43 млн рублей. За последние 12 месяцев авто прибавили в цене почти 26 тыс. рублей.

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Подержанные автомобили продолжают дорожать

По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года средняя цена машины с пробегом составила 1 млн 437,7 тыс. рублей — это на 7,4 тыс. рублей (0,5%) больше, чем в мае.

По сравнению с июнем 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла на 25,9 тыс. рублей. В относительном выражении рост составил 1,8%.

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Контекст

Ранее аналитики выяснили, что во втором квартале 2026 года в России начал восстанавливаться спрос на автокредиты. Средний размер займа достиг 1,25 млн рублей, срок кредитования вырос до 6,3 года, а средняя ставка снизилась до 22,3%.

Чаще всего россияне оформляют кредиты на автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей и возрастом до 15 лет. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta.