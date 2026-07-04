Новые машины в РФ за полгода прибавили 3% к стоимости: Lada пока держит старую цену — китайские марки дорожают

Средняя цена новой машины в России за полгода выросла на 3%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авто.ру Бизнес». Наиболее заметно за год подорожали китайские и локальные марки — при этом стоимость Lada осталась без изменений. Всего за первое полугодие 2026 года в России было продано более 680 тыс. автомобилей.

За год китайские автомобили подорожали на 13,3%

По данным аналитиков, средняя стоимость китайских автомобилей за год выросла на 13,3% — до 4,05 млн рублей. Эксперты объясняют рост стоимости сокращением числа бюджетных моделей на фоне перехода производителей к локальной сборке в России.

При этом в июне впервые с начала года зафиксировали значительный рост объема предложения китайских машин — на 11% по сравнению с маем.

Машины локальных марок дорожают — при неизменной стоимости Lada

Средняя цена автомобилей локальных марок за год выросла на 32,6% и достигла 2,09 млн рублей. При этом Lada, занимающая основную долю отечественного рынка, за последние полгода не пересматривала цены — они сохранились на уровне 1,4 млн рублей.

Общий объем предложения от российских производителей за полгода вырос на 17%.

Средняя цена нового автомобиля в Москве превысила 4 млн ₽

Средняя стоимость автомобилей различается по регионам. В Москве она превысила 4 млн рублей (+5% за полгода), в Санкт-Петербурге достигла 3,37 млн рублей, увеличившись с января на 177 тыс. рублей.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Башкортостане — на 25,2%, до 2,1 млн рублей. Аналитики объясняют это двукратным ростом предложения в массовом сегменте. Двузначное снижение средней стоимости также отмечено в Саратовской и Воронежской областях.

За полгода в России продали почти 680 тыс. новых машин

Как пишет Autonews со ссылкой на данные Мипромторга, за первое полугодие 2026 года в стране продали 679 821 новое транспортное средство — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Из них 430 982 машины произведены в России — рост в этом сегменте составил 29,3%.

По сравнению с первой половиной прошлого года продукция российских автопроизводителей заняла еще большую долю рынка — показатель вырос с 55% до 63,4%.

Доля новых электромобилей и гибридов увеличилась с 5,4% до 8% год к году. Полностью электрических машин продали 4928 экземпляров (+7,9%). При этом доля моделей российского производства среди них увеличилась с 20,7% до 48,3%.