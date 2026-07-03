Lada Granta — лидер по продажам на авторынке в России в июне 2026-го: среди иномарок на первом месте Haval Jolion

В июне 2026 года самым продаваемым новым автомобилем в России вновь стала Lada Granta, сообщают «Известия». За месяц было продано 11,3 тыс. автомобилей семейства Granta. Среди иностранных брендов первое место занял китайский кроссовер Haval Jolion.

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В июне было продано почти 6800 кроссоверов Tenet T7

В июне продажи Haval Jolion, который выпускается на заводе в Тульской области, составили 7870 автомобилей — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Tenet T7 разошёлся тиражом 6798 машин.

Следом в списке самых продаваемых в июне авто расположились Lada Vesta (5666 автомобилей, −3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года) и Tenet T4L (3683 автомобиля).

Во вторую половину десятки самых продаваемых машин вошли:

Lada Niva Travel (3283 автомобиля, +56,9%),

Lada Iskra (3045 автомобилей),

Geely Monjaro (2886 автомобилей, +18,4%),

Belgee X50+ (2681 автомобиль),

Changan Uni-S (2607 автомобилей, −13,8%).

За полгода быстрее всего выросли продажи Haval Jolion

По итогам первых шести месяцев 2026 года наибольший рост продаж среди лидеров рынка продемонстрировал Haval Jolion — увеличение составило 38,6%.

Самое заметное снижение за тот же период зафиксировано у Lada Vesta — продажи семейства сократились на 35,3%.

В июне 2026 года в России было продано 116,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 29% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Контекст

В январе—феврале 2026 года интерес к новым российским автомобилям вырос на 32,5% год к году. Самым востребованным брендом осталась LADA с долей 64,1%, за ней следуют TENET (19%), Solaris (5,4%), «Москвич» (2,6%) и УАЗ (2,3%). Среди моделей лидируют LADA Granta, TENET T4, LADA Niva Travel, LADA Niva Legend и TENET T7.

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Доля российских автомобилей на рынке выросла до 40%, в том числе благодаря появлению локализованных брендов. Наибольший рост интереса показал кроссовер Xcite X-Cross 8 (+77,6% год к году), также в лидерах — LADA Niva Travel (+69,7%), Solaris HC (+46,6%), Evolute i-JOY (+38,2%) и Solaris KRX (+12,3%).