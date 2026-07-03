Ozon осенью 2026 года запустит собственный брокерский сервис — сначала он появится в приложении Озон Банка

Ozon осенью 2026 года запустит собственный брокерский сервис — сначала он появится в приложении Озон БанкаПозже «Озон Инвестиции» может стать отдельным приложением
Ozon планирует осенью 2026 года запустить брокерское направление под брендом «Озон Инвестиции», сообщил РБК. На начальном этапе сервис станет частью Озон Банка, а в дальнейшем компания рассматривает возможность запуска отдельного приложения. Клиенты смогут покупать акции, облигации и другие инвестиционные продукты управляющей компании Ozon.
На платформе клиенты смогут вкладывать деньги в коллективные инвестиции
В Ozon рассчитывают развивать не только классическое брокерское обслуживание — акции, облигации и другие инвестиционные продукты.
По данным источников РБК, компания намерена активно предлагать клиентам продукты коллективных инвестиций, в том числе паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Для операций с ПИФ брокер планирует установить комиссию на нижней границе рыночного диапазона.
Подготовка к запуску «Озон Инвестиций» продолжается с прошлого года
О намерении выйти на рынок розничных инвестиций представители Ozon впервые сообщили ещё в октябре 2025 года. Тогда компания заявляла, что сначала планирует дать клиентам доступ к ПИФ и цифровым финансовым активам, а позднее расширить линейку за счёт торговли акциями и облигациями Московской биржи.
В конце 2025 года Банк России выдал лицензии компании «Озон Управление активами» на управление инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
После этого компания запустила биржевые фонды «Озон Денежный рынок» и «Российские государственные облигации» (OFZS). Кроме того, управляющая компания уже зарегистрировала закрытый паевой инвестиционный фонд «Озон Саларьево», который сейчас находится на этапе формирования.
Инвестиционные сервисы развивают и другие маркетплейсы
Развитие инвестиционного направления продолжается не только у Ozon.
Ранее Wildberries сообщал о планах запустить летом 2026 года витрину для покупки цифровых финансовых активов.
Минимальная сумма инвестиций составит 10 тыс. рублей, а доступ к инструментам пользователи смогут получить после регистрации и ознакомления с условиями конкретного выпуска.