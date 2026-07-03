Ozon осенью 2026 года запустит собственный брокерский сервис — сначала он появится в приложении Озон Банка

Ozon планирует осенью 2026 года запустить брокерское направление под брендом «Озон Инвестиции», сообщил РБК. На начальном этапе сервис станет частью Озон Банка, а в дальнейшем компания рассматривает возможность запуска отдельного приложения. Клиенты смогут покупать акции, облигации и другие инвестиционные продукты управляющей компании Ozon.

На платформе клиенты смогут вкладывать деньги в коллективные инвестиции

В Ozon рассчитывают развивать не только классическое брокерское обслуживание — акции, облигации и другие инвестиционные продукты.

По данным источников РБК, компания намерена активно предлагать клиентам продукты коллективных инвестиций, в том числе паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Для операций с ПИФ брокер планирует установить комиссию на нижней границе рыночного диапазона.

Подготовка к запуску «Озон Инвестиций» продолжается с прошлого года

О намерении выйти на рынок розничных инвестиций представители Ozon впервые сообщили ещё в октябре 2025 года. Тогда компания заявляла, что сначала планирует дать клиентам доступ к ПИФ и цифровым финансовым активам, а позднее расширить линейку за счёт торговли акциями и облигациями Московской биржи.

В конце 2025 года Банк России выдал лицензии компании «Озон Управление активами» на управление инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.

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После этого компания запустила биржевые фонды «Озон Денежный рынок» и «Российские государственные облигации» (OFZS). Кроме того, управляющая компания уже зарегистрировала закрытый паевой инвестиционный фонд «Озон Саларьево», который сейчас находится на этапе формирования.

Инвестиционные сервисы развивают и другие маркетплейсы

Развитие инвестиционного направления продолжается не только у Ozon.

Ранее Wildberries сообщал о планах запустить летом 2026 года витрину для покупки цифровых финансовых активов.

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Минимальная сумма инвестиций составит 10 тыс. рублей, а доступ к инструментам пользователи смогут получить после регистрации и ознакомления с условиями конкретного выпуска.