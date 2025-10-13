Ozon запустит платформу для инвестиций к 2026 году

Как сообщает РБК, Ozon планирует запустить инвестиционную платформу и получить брокерскую лицензию к 2026 году. Компания намерена предложить клиентам возможность инвестировать в паевые фонды и цифровые финансовые активы через приложение банка Ozon. Эксперты считают, что этот шаг логично продолжает развитие финтех-направления компании и может стимулировать рост розничных инвестиций в России.

Ozon выходит за пределы e-commerce

Ozon продолжает расширять финтех-направление. К 2026 году компания планирует запустить инвестиционную платформу, которая позволит клиентам вкладываться в паевые фонды (ПИФ) и цифровые финансовые активы (ЦФА) через приложение банка Ozon. Для этого в июле компания создала управляющую компанию «Озон Управление активами», которая сейчас проходит лицензирование. В следующем году Ozon также рассчитывает получить брокерскую и депозитарную лицензии, чтобы предлагать торговлю акциями и другими инструментами.

Запуск должен сделать инвестиции понятными и доступными для массовой аудитории. Первые продукты будут ориентированы на частных инвесторов, но компания рассматривает и решения для бизнеса.

Маркетплейс с миллионами клиентов — новая точка входа в инвестиции

Выход Ozon на инвестиционный рынок эксперты называют не просто бизнес-экспериментом, а отражением системного тренда — формирования инвестиционной культуры среди населения.

«Когда в сегмент розничных инвестиций заходят такие крупные корпорации, это говорит о том, что государственная стратегия по внедрению среди граждан инвестиционной культуры постепенно реализуется. У Ozon мощный бренд, миллионы лояльных клиентов и высокий уровень их доверия. Это может сделать компанию “входной точкой” для тех, кто раньше не инвестировал», — считает Владимир Сонников, партнёр компании BITL и генеральный директор инвестиционной платформы Zorko.

Он отмечает, что появление сильных потребительских брендов на рынке инвестиций не только стимулирует конкуренцию, но и увеличивает общий объём частных вложений в экономику.

Логичный шаг для экосистемы — но не без нюансов

В экосистеме Ozon уже есть банк, платёжные сервисы и собственные карты. По мнению экспертов, добавление инвестиционных продуктов — естественное развитие финтех-направления.

«Компания обладает огромной клиентской базой, развитой инфраструктурой и высоким доверием пользователей, и это идеальные данные для входа в инвестиционный бизнес», — говорит Владимир Сонников, партнёр компании BITL.

Однако не все эксперты уверены, что инвестиции органично вписываются в структуру маркетплейса. Так, Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик Go Invest, считает, что выход в инвестиции — логичный шаг для Ozon, если рассматривать его только в рамках финтех-направления.

«Если смотреть на всё это в целом, то инвестиционный бизнес достаточно далёк от маркетплейса. Если финтех направление позволяет аккумулировать средства пользователей и выдавать их в виде кредитов продавцам и рассрочек покупателям, увеличивая общий оборот маркетплейса, то запуск торгов ПИФами никак не влияет на основной бизнес компании», — отмечает Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик Go Invest.

Впрочем, по мнению Магомеда Магомедова, аналитика ФГ «Финам», пока речь идёт скорее о точечном расширении продуктовой линейки, чем о захвате части рынка.

«Компания может занять нишу среди тех клиентов, которые пока не готовы идти в классические банки и брокерские платформы, но лояльны самому Ozon и готовы тестировать новые сервисы в рамках единого бренда», — подчёркивает Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам».

Сможет ли Ozon монетизировать аудиторию

Главное преимущество Ozon — огромная база пользователей, доверие и привычка к удобному цифровому опыту. По мнению Сонникова, эти факторы могут помочь конвертировать покупателей в инвесторов.

«Ozon выстроит запуск не просто как технический продукт, а как экосистемное решение с обучением и вовлечением клиентов в инвестиционную культуру. Это позволит конвертировать часть текущей аудитории маркетплейса в инвесторов, а также привлечь новую категорию пользователей, интересующихся управлением личными финансами», — считает Владимир Сонников, партнер компании BITL, генеральный директор инвестиционной платформы Zorko.

При этом инвестиционный аналитик Никита Бредихин предупреждает: инвестиции — низкомаржинальный и капиталоёмкий бизнес, а запуск таких сервисов может даже снизить долю свободных средств клиентов, если они начнут вкладываться через платформу.

«Инвестиционный бизнес имеет низкую маржинальность и подвержен цикличности, а также более жёсткой регуляции. В случае, если клиентами будут только пользователи финтеха, то новые продукты могут даже негативно отразиться на бизнесе, так как снизит количество свободных средств на клиентских счетах», — утверждает аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Новый импульс для рынка, а не новая конкуренция

Большинство экспертов сходятся во мнении, что появление инвестиционной платформы от Ozon не подорвёт позиции банков и брокеров, а скорее расширит сам рынок. Новые игроки с сильным брендом помогут привлечь тех, кто раньше не рассматривал инвестиции как часть личных финансов.

«Когда на рынок выходят компании с сильным брендом и широкой клиентской базой, это неизбежно повышает финансовую грамотность, насмотренность и интерес населения к инвестиционным продуктам. В результате выигрывают все участники рынка», — считает Владимир Сонников, партнер компании BITL.

С ним соглашается Дмитрий Царьков, директор департамента торговых операций ГБИГ Холдингс. По его словам, маркетплейс имеет все шансы на успех в области инвестиций.

«Скорее всего речь будет идти не о простом доступе к рынку, а о производстве большого числа комплексных инвестпродуктов. Ведь Ozon — это, прежде всего, маркетплейс, где люди привыкли покупать готовые решения. Учитывая эту логику, можно предположить повторение успеха у этого начинания, также как и у направления Ozon банка», — резюмировал Дмитрий Царьков, директор департамента торговых операций ГБИГ Холдингс.

Что это значит для рынка

Эксперты сходятся во мнении: появление Ozon на рынке инвестиций — история про расширение, а не про конкуренцию. Даже если доля компании на рынке окажется небольшой, эффект будет ощутимым: вырастет вовлечённость населения, финансовая грамотность и доверие к инвестиционным инструментам.

«Это история не о прямой конкуренции с банками или брокерами, а скорее о расширении самого рынка — вовлечении новой аудитории, которая раньше не рассматривала инвестиции как инструмент управления капиталом», — резюмирует Владимир Сонников, партнер компании BITL, генеральный директор инвестиционной платформы Zorko.

Фото: martin-dm / Getty Images