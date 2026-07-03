Россияне в возрасте 35–44 лет арендуют самокаты чаще молодежи: 70% пользователей сервисов кикшеринга — мужчины

Основную аудиторию сервисов аренды электросамокатов в России составляют мужчины — на них приходится около 70% пользователей, говорится в совместном исследовании МегаФона и Whoosh. Самыми активными пользователями кикшеринга оказались россияне в возрасте 35–44 лет. Аналитики также отметили рост интереса к кикшерингу в регионах — в число лидеров вошли Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

Молодежь арендует самокаты реже старших поколений россиян

Согласно исследованию, самую многочисленную группу пользователей сервисов кикшеринга составляют россияне в возрасте 35–44 лет — на них приходится 40% аудитории. Ещё 32% пользователей относятся к возрастной группе 25–34 лет.

Доля пользователей в остальных возрастных категориях распределилась следующим образом:

45–54 года — 14%;

18–24 года — 13%;

старше 65 лет — около 1%.

На мужчин приходится около 70% пользователей самокатов

По данным исследования, мужчины остаются основной аудиторией сервисов аренды самокатов. Их доля составляет около 70%.

Женщины пользуются кикшерингом реже, однако их доля увеличивается с возрастом. Если среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 21%, то в группе 35–44 лет — уже 23%, а среди пользователей 55–64 лет показатель достигает 34%.

Екатеринбург стал лидером по популярности кикшеринга

По данным исследования, в число лидеров по использованию кикшеринга вошли:

Москва;

Краснодарский край;

Санкт-Петербург.

Высокий интерес к сервисам аренды самокатов также зафиксирован в следующих городах:

Екатеринбург;

Новосибирск;

Красноярск;

Нижний Новгород.

По данным Whoosh, Екатеринбург занимает первое место среди городов по доле жителей, использующих сервис. Показатель превышает 68%.

Наибольшая доля женщин среди пользователей кикшеринга зафиксирована:

в Волгоградской области — 30%;

в Пензенской области — 29%;

в Брянской области — 28%.

Самая высокая доля мужчин отмечена в Новосибирской области — 82%, а также в Челябинской области — 81%.

Whoosh сообщил о росте числа поездок и пользователей

Тенденцию к росту популярности кикшеринга подтверждают и операционные результаты Whoosh. За первые пять месяцев 2026 года количество зарегистрированных пользователей сервиса превысило 36 млн, увеличившись на 21% год к году. В мае число поездок выросло на 15% и достигло 17,8 млн.

Кикшеринг Whoosh опубликовал результаты работы за первые 5 месяцев 2026-го — число поездок достигло 17,8 млн Прогноз по выручке сервиса за 2026 год сохранился — 14 млрд рублей Читайте также

В компании отметили, что роста удалось добиться без масштабного расширения парка самокатов — за счёт более эффективного распределения транспорта в местах повышенного спроса. При этом число поездок на одного пользователя за январь—май увеличилось на 11%.