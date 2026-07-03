Россияне в возрасте 35–44 лет арендуют самокаты чаще молодежи: 70% пользователей сервисов кикшеринга — мужчины

Россияне в возрасте 35–44 лет арендуют самокаты чаще молодежи: 70% пользователей сервисов кикшеринга — мужчиныДоля пользователей младше 24 лет составляет всего 13%
Основную аудиторию сервисов аренды электросамокатов в России составляют мужчины — на них приходится около 70% пользователей, говорится в совместном исследовании МегаФона и Whoosh. Самыми активными пользователями кикшеринга оказались россияне в возрасте 35–44 лет. Аналитики также отметили рост интереса к кикшерингу в регионах — в число лидеров вошли Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.
Молодежь арендует самокаты реже старших поколений россиян
Согласно исследованию, самую многочисленную группу пользователей сервисов кикшеринга составляют россияне в возрасте 35–44 лет — на них приходится 40% аудитории. Ещё 32% пользователей относятся к возрастной группе 25–34 лет.
Доля пользователей в остальных возрастных категориях распределилась следующим образом:
- 45–54 года — 14%;
- 18–24 года — 13%;
- старше 65 лет — около 1%.
На мужчин приходится около 70% пользователей самокатов
По данным исследования, мужчины остаются основной аудиторией сервисов аренды самокатов. Их доля составляет около 70%.
Женщины пользуются кикшерингом реже, однако их доля увеличивается с возрастом. Если среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 21%, то в группе 35–44 лет — уже 23%, а среди пользователей 55–64 лет показатель достигает 34%.
Екатеринбург стал лидером по популярности кикшеринга
По данным исследования, в число лидеров по использованию кикшеринга вошли:
- Москва;
- Краснодарский край;
- Санкт-Петербург.
Высокий интерес к сервисам аренды самокатов также зафиксирован в следующих городах:
- Екатеринбург;
- Новосибирск;
- Красноярск;
- Нижний Новгород.
По данным Whoosh, Екатеринбург занимает первое место среди городов по доле жителей, использующих сервис. Показатель превышает 68%.
Наибольшая доля женщин среди пользователей кикшеринга зафиксирована:
- в Волгоградской области — 30%;
- в Пензенской области — 29%;
- в Брянской области — 28%.
Самая высокая доля мужчин отмечена в Новосибирской области — 82%, а также в Челябинской области — 81%.
Whoosh сообщил о росте числа поездок и пользователей
Тенденцию к росту популярности кикшеринга подтверждают и операционные результаты Whoosh. За первые пять месяцев 2026 года количество зарегистрированных пользователей сервиса превысило 36 млн, увеличившись на 21% год к году. В мае число поездок выросло на 15% и достигло 17,8 млн.
В компании отметили, что роста удалось добиться без масштабного расширения парка самокатов — за счёт более эффективного распределения транспорта в местах повышенного спроса. При этом число поездок на одного пользователя за январь—май увеличилось на 11%.