«Мы не видим проблем, которые требуют вмешательства»: Эльвира Набиуллина — о ситуации на финансовом рынке России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика не находится в состоянии переохлаждения, а финансовый рынок не требует экстренного вмешательства. Сам ЦБ готовится к широкому запуску цифрового рубля и обсуждает новые сервисы для банков. Заявления Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе Банка России — в материале Russian Business.

В ЦБ не считают, что экономика переохладилась

На Финансовом конгрессе Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас нет оснований говорить о переохлаждении российской экономики.

«Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях. <...> Но если мы говорим об экономике в целом, то переохлаждения нет», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, отдельные отрасли испытывают нехватку спроса, прежде всего из-за ограничений экспорта. При этом другие, наоборот, продолжают расти быстрее и сталкиваются с дефицитом ресурсов. В ЦБ считают такую ситуацию естественной частью структурной перестройки экономики.

ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка

Глава Банка России признала, что российский финансовый рынок сейчас находится под давлением сразу нескольких факторов. Среди них:

геополитическая ситуация,

внутренние проблемы;

ожидания по ключевой ставке.

При этом, по словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ не видит обстоятельств, которые требовали бы срочного вмешательства.

«Действительно, рынок переживает сейчас сложности, мы это видим, здесь тоже много факторов, которые на это влияют <...> Мы здесь не видим каких-то проблем, которые требуют от нас экстренного вмешательства», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Отдельно Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Банк России не фиксирует системных рисков для финансового рынка. По её словам, регулятор анализирует возможные угрозы и открыто информирует о них.

Россияне не стали больше копить на фоне высокой ставки

По словам Эльвиры Набиуллиной, июньские опросы пока не показали влияния роста цен на топливо на инфляционные ожидания. В ЦБ считают этот фактор временным и рассчитывают избежать вторичных эффектов, которые могут повлиять на устойчивую инфляцию.

Регулятор также не фиксирует чрезмерного роста сбережений россиян. Несмотря на высокий уровень накоплений, данные не свидетельствуют о том, что граждане массово отказываются от расходов и предпочитают только копить деньги.

Карты Visa и Mastercard постепенно уйдут с российского рынка

Глава Банка России прокомментировала в том числе судьбу карт Visa и Mastercard, которые после ухода международных платёжных систем продолжают работать внутри страны через российскую инфраструктуру. По её словам, ЦБ не устанавливает сроки их вывода из обращения, а процесс будет происходить постепенно.

«Вы знаете, мы эти сроки не устанавливаем. Просто объективно складывается так, что эти карты называются Visa и Mastercard. Но, по сути дела, у них функционал как у карт "Мир", и, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота, это уже сейчас происходит», — подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, карты уже постепенно выводятся из обращения с помощью экономических методов.

ЦБ заявил о необходимости окончательного ухода Visa и Mastercard: эксперты уточняют — это снизит расходы регулятора

ЦБ заявил о необходимости окончательного ухода Visa и Mastercard: эксперты уточняют — это снизит расходы регулятора Visa и Mastercard продолжают работать в России через инфраструктуру Национальной системы платёжных карт Читайте также

ЦБ активно развивает цифровые сервисы для банков

Банк России продолжает развивать цифровую инфраструктуру финансового рынка. По словам Эльвиры Набиуллиной, банки и крупные торговые предприятия уже готовы к широкому использованию цифрового рубля, а сам регулятор обсуждает дальнейшее развитие проекта.

В частности, ЦБ рассматривает:

открытие кошельков с цифровыми рублями на балансе банков;

использование смарт-контрактов для бизнеса.

Системно значимые банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровым рублём с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, несколько банков уже участвуют в пилотном проекте по открытию вкладов по видеосвязи. Однако полноценному запуску пока мешает отсутствие отечественных защищённых решений, которые позволяли бы надёжно идентифицировать клиентов и исключить мошенничество.

Регулятор хочет усилить права миноритарных акционеров

Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России намерен усилить защиту миноритарных акционеров. По её словам, инвесторов волнуют прежде всего недобросовестные действия компаний, которые нарушают права владельцев небольших пакетов акций.

«Беспокоит недобросовестная практика, когда обещали одно, у эмитента есть возможность выполнить обещание, а он [этого] не делает. На мой взгляд, надо усиливать влияние миноритарных акционеров на принятие решений по таким вопросам. В том числе это могут делать институциональные инвесторы», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что ЦБ уже противодействует практикам, связанным с размыванием долей через дополнительную эмиссию акций по нерыночным ценам.

Кроме того, регулятор не видит «истощения» обменного фонда заблокированных активов и не считает эту ситуацию системным риском для российского фондового рынка.