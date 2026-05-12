Цифровой рубль: что это, зачем его вводят и как он будет работать с 2026 года

Цифровой рубль в России готовят к массовому внедрению: после нескольких лет тестирования он должен стать третьей формой денег — наряду с наличными и безналичными рублями. По данным ЦБ, массовое внедрение начнётся 1 сентября 2026 года: сначала к системе подключат крупнейшие банки и торговые компании, а затем доступ будут расширять поэтапно — до сентября 2028 года. Вместе с экспертами разбираемся, как это изменит расчёты для граждан, бизнеса и банков, — и отвечаем на главные опасения: будет ли цифровой рубль добровольным, кто сможет видеть операции и останутся ли привычные способы оплаты.

Коротко о цифровом рубле

— третья форма рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю. Цифровой рубль подойдёт для платежей и переводов, но не для накоплений : проценты и кешбэк по нему начисляться не будут.

: проценты и кешбэк по нему начисляться не будут. Старт массового внедрения запланирован на 1 сентября 2026 года . Сначала к системе подключат крупнейшие банки и часть крупных торговых компаний, затем доступ будут расширять поэтапно — до сентября 2028 года. Бюджетные выплаты, в том числе социальные, можно будет получать в цифровых рублях только по желанию получателя.

. Сначала к системе подключат крупнейшие банки и часть крупных торговых компаний, затем доступ будут расширять поэтапно — до сентября 2028 года. Бюджетные выплаты, в том числе социальные, можно будет получать в цифровых рублях только по желанию получателя. Для граждан операции с цифровым рублём будут бесплатными. Для бизнеса до конца 2026 года комиссия также будет нулевой, а с 2027 года составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей за операцию.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Один цифровой рубль равен одному наличному рублю и одному безналичному рублю: отдельного курса, рыночной цены или механизма переоценки для него не предусмотрено.

Цифровые валюты центральных банков — это деньги, которые выпускает не коммерческий банк и не частная платёжная система, а центральный банк страны. В России цифровой рубль выпускает Банк России, он же выступает оператором платформы цифрового рубля. Банки при такой модели остаются каналом доступа к платформе: через банковское приложение можно открыть счёт цифрового рубля, пополнить его, оплатить покупку или перевести деньги другому человеку.

От криптовалюты цифровой рубль отличается тем, что криптовалюта не имеет единого эмитента, её курс может резко меняться, а операции строятся на другой технологической и правовой модели. Цифровой рубль — законное платёжное средство, выпускаемое Банком России, поэтому он равноценен наличному и безналичному рублю: один цифровой рубль равен одному рублю в любой другой форме.

Руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов объясняет различие через модель выпуска и учёта денег. По его словам, цифровой рубль отличается от безналичных рублей тем, что учитывается не на счёте клиента в коммерческом банке, а на платформе Банка России.

Чем цифровой рубль отличается от наличных и безналичных денег

Наличные рубли существуют в виде банкнот и монет, безналичные — в виде записи на счёте в коммерческом банке. Счёт цифрового рубля открывается на платформе Банка России — доступ можно получить через приложения банков-участников.

Цифровой рубль — не отдельная валюта, а ещё одна форма рубля. Им можно платить так же, как наличными или безналичными деньгами, а перевод между формами происходит один к одному. При этом проценты на остаток по счёту цифрового рубля не начисляются, а кредитование в цифровых рублях не предусмотрено.

Принципиальное отличие от безналичных денег — в модели учёта. Безналичные рубли учитываются на счетах в коммерческих банках, а цифровые — на счетах цифрового рубля на платформе Банка России. Дмитрий Сыцко Директор по информационным технологиям банка БКС

Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис подчёркивает, что цифровой рубль будет существовать параллельно с наличными и безналичными деньгами — дополнять их, а не заменять. Выбор формы расчёта остаётся за человеком: можно пользоваться цифровым рублём, а можно продолжать платить привычными способами. Обязательность на этапе внедрения касается прежде всего банков и крупных торговых компаний, которые должны будут обеспечить доступ к новой платёжной инфраструктуре.

Зачем нужен цифровой рубль

Цифровой рубль нужен государству как дополнительная платёжная инфраструктура, которая работает на платформе Банка России и меньше зависит от отдельных банковских систем. Такая форма денег должна сделать расчёты дешевле, быстрее и прозрачнее, особенно в операциях с бюджетными средствами.

Каждый цифровой рубль маркируется и отслеживается: государство может в реальном времени видеть, куда ушли деньги по госконтракту, дошли ли до конечного получателя, не были ли выведены на «левые» счета. Алексей Тараповский Независимый финансовый советник, основатель и управляющий партнёр Anderida Financial Group

Опрошенные Russian Business эксперты объясняют, какие задачи государства поможет решить цифровой рубль: 1. Контроль движения государственных денег. Через платформу цифрового рубля можно будет отслеживать движение отдельных маркированных платежей: кому перечислены средства, на каком этапе находится расчёт и по назначению ли используются деньги. Для бюджета это важно в выплатах, субсидиях, госконтрактах и других расходах, где государству нужно видеть не только факт перечисления, но и дальнейший путь средств. 2. Снижение издержек платёжной системы. Чем меньше посредников участвует в расчёте, тем ниже может оказаться стоимость операции для бизнеса и государства. Для граждан операции с цифровым рублём будут бесплатными. Для компаний до конца 2026 года также действует льготный период без комиссий, а с 2027 года тариф на приём платежей составит 0,3% от суммы операции, но не более 1,5 тыс. рублей — ниже, чем по классическому эквайрингу. 3. Развитие расчётной инфраструктуры. Операции с цифровым рублём проходят через платформу Банка России, а не только внутри инфраструктуры конкретного коммерческого банка. Это сокращает количество технических посредников в расчёте и делает систему более управляемой. Для государства это дополнительный контроль над движением средств, для бизнеса — возможность быстрее проводить расчёты с клиентами и контрагентами.

Цифровой рубль позволяет задавать сценарии использования средств, например бюджетные выплаты можно «окрасить», чтобы они тратились только по назначению. Кирилл Писцов Руководитель направления развития продуктов финансовой группы «Финам»

Преимущества цифрового рубля для людей и бизнеса

Для граждан главное преимущество — бесплатные операции и независимость цифрового кошелька от конкретного банка. Счёт цифрового рубля открывается на платформе Банка России, а пользоваться им можно через приложение банка — участника платформы.

Опрошенные Russian Business эксперты отмечают, что цифровой рубль не станет инструментом для накоплений. На остаток не начисляются проценты, по нему не будет кешбэка, а кредитование в цифровых рублях не предусмотрено. Главная цель — расчёты, а не сбережения.

Гражданам цифровой рубль пригодится прежде всего для переводов и регулярных платежей. Для покупателя сценарий оплаты будет похож на оплату через СБП: нужно будет считать куар-код, выбрать цифровой рубль как способ оплаты и подтвердить платёж в банковском приложении. Деньги спишутся не с карты или банковского счёта, а со счёта цифрового рубля.

Для бизнеса выгода связана с размером комиссий. До конца 2026 года действует льготный период без комиссий, с 2027 года — 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей за операцию. Для жилищно-коммунальных услуг тариф с 2027 года будет ниже — 0,2%, но не более 10 рублей. Стоимость перевода между юридическими лицами запланирована на уровне 15 рублей. Обычный эквайринг бизнеса обходится дороже: по словам директора по информационным технологиям банка БКС Дмитрия Сыцко, комиссия составляет примерно 1,5–2,5%.

Финансовый консультант, аккредитованный Национальной ассоциацией специалистов финансового планирования, Константин Киргинцев обращает внимание, что для предпринимателей выгода будет зависеть не только от тарифа, но и от затрат на подключение. Бизнесу нужно будет настроить кассовую и платёжную инфраструктуру под новый сценарий оплаты, а также обучить сотрудников. При этом компаниям, которые уже принимают платежи через СБП, отдельное специальное оборудование может не понадобиться.

Упрощение трансграничных платежей

Цифровой рубль может упростить международные расчёты, но сам по себе не создаёт готовый канал для внешнеторговых платежей. Для этого нужны соглашения между центральными банками, совместимость платформ и понятный правовой режим. ЦБ также говорит о трансграничных расчётах как об одном из направлений развития цифрового рубля, но не как о решённой задаче.

Руководитель направления развития продуктов финансовой группы «Финам» Кирилл Писцов подчёркивает, что теоретически цифровые валюты ЦБ могут упростить расчёты, но на практике всё упирается в геополитику, технологическую совместимость и признание национальных цифровых валют другими странами. Без международных соглашений, по мнению эксперта, цифровой рубль остаётся прежде всего внутренним инструментом.

Что можно делать с цифровым рублём

Оплата товаров и услуг

Опрошенные Russian Business эксперты отмечают, что для покупателя схема оплаты будет похожа на оплату через Систему быстрых платежей. Главное различие — источник денег: платёж идёт не с обычного банковского счёта, а со счёта цифрового рубля, но в привычном банковском приложении.

Покупатель сканирует универсальный платёжный куар-код, выбирает цифровой рубль как способ оплаты и подтверждает операцию в банковском приложении. Деньги списываются со счёта цифрового рубля на платформе Банка России и зачисляются на счёт цифрового рубля продавца.

Для магазинов цифровой рубль станет ещё одним способом приёма оплаты. Если торговая точка уже работает с куар-платежами, основная нагрузка будет связана не с полной заменой оборудования, а с настройкой кассового и платёжного ПО и подключением нового сценария оплаты через банк.

Основатель инвестиционной группы компаний «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов отмечает, что в перспективе может появиться механизм офлайн-оплат. По словам эксперта, такой сценарий был бы особенно полезен там, где интернет работает нестабильно.

Переводы между обычными пользователями

Цифровые рубли можно будет переводить другим людям через приложение банка, подключённого к платформе цифрового рубля. Для пользователя это будет выглядеть как обычный перевод: нужно выбрать счёт цифрового рубля, указать получателя и подтвердить операцию.

Переводы цифровыми рублями не привязаны к одному банку: счёт открыт на платформе Банка России, а банки выступают каналом доступа к нему через свои приложения. Если человек меняет банк, сам счёт цифрового рубля не исчезает.

График внедрения цифрового рубля

Цифровой рубль внедряют поэтапно. До 1 сентября 2026 года расчёты доступны только участникам пилотной версии проекта — банкам, компаниям и пользователям, подключённым к платформе Банка России. Этап массового внедрения начнётся 1 сентября 2026 года: с этого дня крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, делать переводы и оплачивать покупки, а крупные торговые компании — обеспечить приём оплаты цифровыми рублями.

Для банков график выглядит так: с 1 сентября 2026 года — крупнейшие банки: системно значимые кредитные организации и кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платёжных услуг;

— крупнейшие банки: системно значимые кредитные организации и кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платёжных услуг; с 1 сентября 2027 года — банки с универсальной лицензией;

— банки с универсальной лицензией; с 1 сентября 2028 года — остальные кредитные организации.

Использование цифрового рубля несколько раз откладывалось из-за того, что инфраструктура для пользователей была не до конца готова. Банки и компании не полностью успели настроить свою экосистему для цифрового рубля. Руфат Абясов Основатель инвестиционной группы компаний «ГБИГ Холдингс»

Для бизнеса обязанность принимать цифровые рубли тоже вводится не сразу для всех. С 1 сентября 2026 года обязанность появится у продавцов с выручкой более 120 млн рублей за предыдущий год, если на 1 января 2026 года у них был договор о приёме электронных средств платежа с кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платёжных услуг. С 1 сентября 2027 года порог снизится до 30 млн рублей, с 1 сентября 2028 года — до 20 млн рублей.

Обязанность принимать цифровые рубли не распространяется на торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей, а также на места продаж, где нет доступа к интернету. Компании с совокупной годовой выручкой ниже 20 млн рублей также не обязаны подключать оплату цифровыми рублями.

Отдельная схема предусмотрена для внедрения цифрового рубля в бюджетные расчёты. С 1 января 2026 года он применяется в отдельных федеральных бюджетных операциях, а с 1 июля 2027 года механизм должен распространиться на региональные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды. Для граждан это не означает автоматический перевод всех выплат в цифровые рубли: бюджетные выплаты в такой форме возможны только по желанию получателя, а счёт цифрового рубля человек открывает сам.

По замыслу Банка России, цифровой рубль будет внедряться поэтапно. Массовый этап начинается с 1 сентября 2026 года, но превращение его в привычный повседневный инструмент, скорее всего, займёт несколько лет. Дмитрий Сыцко Директор по информационным технологиям банка БКС

Переход будет зависеть от готовности банковских приложений, кассового программного обеспечения, платёжных модулей и спроса со стороны пользователей. Поэтому первые годы цифровой рубль будет скорее новым платёжным вариантом для крупных банков, государства и части бизнеса, чем привычным способом расчёта для всех граждан.

Затраты и риски внедрения цифрового рубля

Основные риски внедрения цифрового рубля связаны с тремя вещами:

часть клиентских остатков и платёжного оборота может перейти из банковских продуктов на платформу Банка России;

банкам и компаниям придётся дорабатывать приложения, кассы и платёжные модули;

платформа цифрового рубля Банка России должна выдерживать массовую нагрузку и быть защищена от сбоев и кибератак.

Снижение прибыльности и ликвидности банков

Для банков главный риск — отток части клиентских денег. Когда человек или компания переводит безналичные рубли в цифровые, сумма списывается с банковского счёта и отражается на счёте цифрового рубля на платформе Банка России. Для банков это означает сокращение части клиентских остатков — ресурсной базы, которую он мог использовать для кредитования и других операций.

Опрошенные Russian Business эксперты оценивают риск по-разному. Более мягкая позиция строится на том, что цифровой рубль не приносит проценты, не даёт кешбэк и не заменяет вклады. Поэтому держать в нём крупные суммы без цели невыгодно.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис считает, что цифровой рубль не снижает прибыльность банков и не влияет на стоимость кредитов, а расширяет возможности, не нарушая существующих финансовых моделей.

Более осторожные оценки связаны с потерей комиссий и остатков на счетах. Банки могут столкнуться с несколькими последствиями: часть клиентских денег перейдёт на платформу Банка России;

часть платежей может перейти из классического эквайринга в более дешёвый контур расчётов цифровым рублём;

доходы от эквайринга могут снизиться из-за более дешёвых тарифов цифрового рубля;

при сокращении ресурсной базы банкам придётся дороже привлекать деньги для кредитования.

Главный риск для банков — не сам цифровой рубль как технология, а вероятность того, что часть клиентских остатков и платёжного оборота со временем уйдёт из банковской инфраструктуры на платформу ЦБ. Дмитрий Сыцко Директор по информационным технологиям банка БКС

Высокие затраты на реализацию и поддержание системы

Запуск цифрового рубля, по мнению опрошенных Russian Business экспертов, требует тщательной технической подготовки. Банкам, торговым компаниям и платёжным сервисам придётся встроить новый способ расчётов в уже работающую инфраструктуру.

Основные затраты банков: доработка мобильных приложений и интернет-банков;

настройка обмена с платформой Банка России;

обновление процессинга и внутренних систем;

усиление защиты клиентских каналов;

обучение сотрудников и поддержка клиентов. Основные затраты бизнеса: подключение приёма цифровых рублей;

обновление кассового программного обеспечения;

настройка платёжных модулей для онлайн-магазинов;

обучение сотрудников;

адаптация внутренних инструкций и учёта.

Отдельный риск связан с устойчивостью платформы цифрового рубля Банка России. При массовом внедрении она должна выдерживать высокую нагрузку и оставаться защищённой от технических сбоев и кибератак.

Как получать пенсии и пособия в цифровых рублях

Банк России подчёркивает, что цифровой рубль — дополнительная форма денег, а не замена карт, банковских счетов или наличных. Если человек не хочет пользоваться цифровым рублём, он продолжит получать выплаты привычным способом. Банк России отмечает, что использование цифрового рубля будет добровольным: человек сам решает, открывать счёт цифрового рубля или нет. Выплаты из бюджета в цифровых рублях также возможны только по желанию получателя.

Новые условия начисления социальных выплат в цифровых рублях

Чтобы получать пенсию, пособие или другую социальную выплату в цифровых рублях, человеку нужно открыть счёт цифрового рубля и выбрать этот способ получения денег. Если он этого не сделал, выплаты продолжат приходить привычным способом — например, на карту или банковский счёт.

Как отказаться от цифрового рубля

Отдельное заявление на отказ от цифрового рубля не потребуется, если человек не открывал счёт цифрового рубля и не выбирал такую форму получения выплат. Если цифровые рубли уже поступили на счёт, их можно перевести на обычный банковский счёт или карту, а затем использовать безналично или снять наличные в банкомате либо кассе банка.