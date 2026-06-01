Каждая третья компания в России в 2026 году повысила оклады — рынок борется за кадры на фоне дефицита сотрудников

Каждая третья российская компания (33%) увеличила оклады сотрудников в первой половине 2026 года, сообщает Forbes. Ещё 59% организаций сохранили уровень зарплат на прежнем уровне. До конца года повысить оклады планируют 29% компаний, но больше половины (58%) не намерены менять текущие показатели.

Половина предприятий энергетического сектора увеличила фонды оплаты труда

Динамика роста окладов наиболее выражена в отраслях с высокой конкуренцией за персонал, пишет Forbes со ссылкой на исследование HeadHunter. Чаще всего о повышении зарплат сообщали компании из следующих отраслей:

энергетика — 50% организаций;

производство продовольственных товаров — 48%;

сфера телекоммуникаций — 46%;

фармацевтика и медицина — 44%;

производство электроники — 39%;

финансовые услуги, госсектор и образование — по 36%;

тяжелая промышленность — 33%.

Аналитики HeadHunter связывают такую активность с необходимостью удержания штатных специалистов и формирования базы для привлечения новых кадров в условиях кадрового дефицита.

Во второй половине 2026 года рост зарплат затронет логистику и гостеприимство

Производственные и сервисные компании планируют продолжить индексацию выплат в завершающем полугодии 2026 года, сообщается в исследовании HeadHunter. Готовность повысить оклады выразили:

пищевая промышленность — 42%;

образовательная сфера — 36%;

сектор услуг и электроники — по 34%;

банковский сектор, общепит и машиностроение — по 33%;

транспортные узлы и логистические сервисы — 31–32%.

Внедрение нейросетей помогло снизить остроту кадрового дефицита на 14%

Рост зарплат постепенно снижает остроту дефицита кадров, сообщают эксперты Forbes., сообщают эксперты Forbes. Если ранее на нехватку людей жаловались 95% компаний, то к маю 2026 года этот показатель сократился до 81%.

Существенно — с 61% до 35% — снизилось число организаций, у которых наблюдается постоянный кадровый дефицит. Эксперты объясняют эти изменения с вынесением задач на аутсорсинг, переобучением действующего штата и автоматизацией рутины с помощью искусственного интеллекта.

Лишь 7% работодателей готовы переплачивать молодым специалистам более 20 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что 55% компаний рассматривают возможность найма молодёжи на условиях выше рыночных, однако суммы надбавок остаются умеренными:

56% опрошенных предлагают бонус в размере 5–10 тыс. рублей;

21% готовы добавить от 10 до 20 тыс. рублей;

15% ограничиваются доплатой до 5 тыс. рублей;

7% согласны на прибавку свыше 20 тыс. рублей.

Наиболее перспективным возрастом для найма работодатели считают период с 20 до 23 лет.