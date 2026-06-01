Каждая третья компания в России в 2026 году повысила оклады — рынок борется за кадры на фоне дефицита сотрудников

Каждая третья компания в России в 2026 году повысила оклады — рынок борется за кадры на фоне дефицита сотрудниковЕщё 29% организаций планируют увеличить зарплаты до конца года
Каждая третья российская компания (33%) увеличила оклады сотрудников в первой половине 2026 года, сообщает Forbes. Ещё 59% организаций сохранили уровень зарплат на прежнем уровне. До конца года повысить оклады планируют 29% компаний, но больше половины (58%) не намерены менять текущие показатели.
Половина предприятий энергетического сектора увеличила фонды оплаты труда
Динамика роста окладов наиболее выражена в отраслях с высокой конкуренцией за персонал, пишет Forbes со ссылкой на исследование HeadHunter. Чаще всего о повышении зарплат сообщали компании из следующих отраслей:
- энергетика — 50% организаций;
- производство продовольственных товаров — 48%;
- сфера телекоммуникаций — 46%;
- фармацевтика и медицина — 44%;
- производство электроники — 39%;
- финансовые услуги, госсектор и образование — по 36%;
- тяжелая промышленность — 33%.
Аналитики HeadHunter связывают такую активность с необходимостью удержания штатных специалистов и формирования базы для привлечения новых кадров в условиях кадрового дефицита.
Во второй половине 2026 года рост зарплат затронет логистику и гостеприимство
Производственные и сервисные компании планируют продолжить индексацию выплат в завершающем полугодии 2026 года, сообщается в исследовании HeadHunter. Готовность повысить оклады выразили:
- пищевая промышленность — 42%;
- образовательная сфера — 36%;
- сектор услуг и электроники — по 34%;
- банковский сектор, общепит и машиностроение — по 33%;
- транспортные узлы и логистические сервисы — 31–32%.
Внедрение нейросетей помогло снизить остроту кадрового дефицита на 14%
Рост зарплат постепенно снижает остроту дефицита кадров, сообщают эксперты Forbes., сообщают эксперты Forbes. Если ранее на нехватку людей жаловались 95% компаний, то к маю 2026 года этот показатель сократился до 81%.
Существенно — с 61% до 35% — снизилось число организаций, у которых наблюдается постоянный кадровый дефицит. Эксперты объясняют эти изменения с вынесением задач на аутсорсинг, переобучением действующего штата и автоматизацией рутины с помощью искусственного интеллекта.
Лишь 7% работодателей готовы переплачивать молодым специалистам более 20 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что 55% компаний рассматривают возможность найма молодёжи на условиях выше рыночных, однако суммы надбавок остаются умеренными:
- 56% опрошенных предлагают бонус в размере 5–10 тыс. рублей;
- 21% готовы добавить от 10 до 20 тыс. рублей;
- 15% ограничиваются доплатой до 5 тыс. рублей;
- 7% согласны на прибавку свыше 20 тыс. рублей.
Наиболее перспективным возрастом для найма работодатели считают период с 20 до 23 лет.