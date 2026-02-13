55% работодателей готовы платить зумерам выше рынка

Более половины российских компаний рассматривают возможность устанавливать для молодых специалистов зарплату выше среднерыночного уровня, следует из опроса IT-колледжа «Хекслет». При этом только 7% работодателей готовы превысить рынок более чем на 20 тыс. рублей в месяц. Системные механизмы удержания молодёжи и вовсе внедрены лишь в 18% организаций.

Компании готовы переплачивать за зумеров — но в пределах 10 тыс. рублей

Исследование показало, что 55% участников опроса допускают назначение зарплаты выше рыночной для представителей поколения Z. Распределение позиций внутри этой группы следующее:

считают, что решение о повышенной оплате должно приниматься индивидуально — в зависимости от конкретного кандидата; 14% готовы изначально предлагать более высокий доход любому перспективному молодому специалисту.

При этом масштаб доплат в большинстве случаев остаётся ограниченным. Среди работодателей, согласных на повышенный стартовый оклад:

56% рассматривают прибавку в диапазоне 5–10 тыс. рублей;

21% — 10–20 тыс. рублей;

15% — до 5 тыс. рублей;

7% — более 20 тыс. рублей в месяц.

Большинство работодателей считают 20–23 года лучшим возрастом для найма

Самой привлекательной возрастной категорией работодатели считают 20–23 года — этот вариант выбрали 43% респондентов. Еще 24% делают ставку на кандидатов 23–25 лет, 20% — на специалистов 25–30 лет. Соискателей младше 20 лет активно нанимают лишь 13% компаний.

Среди сильных сторон зумеров руководители чаще всего называли:

нестандартность мышления — 28%;

повышенную мотивацию — 27%;

способность быстро осваивать новые знания — 26%;

свежий взгляд на рабочие процессы — 25%.

Главные проблемы зумеров — нехватка самостоятельности и нелюбовь к рутине

Наряду с преимуществами работодатели отмечают и сложности в работе с молодыми кадрами. Каждый четвёртый руководитель полагает, что им не хватает самостоятельности. Еще 25% указывают на быструю утрату интереса к однообразным задачам, а 23% фиксируют проблемы во взаимодействии между сотрудниками разных поколений. Половина руководителей сталкивалась со спорными ситуациями, которые возникали между молодым сотрудником и более возрастным коллегой.

Наиболее распространенные причины таких ситуаций — несоблюдение субординации (31%;) и разногласия из-за сверхурочной работы и неравномерного распределения рабочего времени (30%).

Только 18% компаний принимают меры по удержанию молодых специалистов

Комплексные программы по удержанию молодёжи реализуются лишь в 18% компаний. Среди них 49% занимаются обучением молодых сотрудников, а 30% практикуют наставничество. В отдельных отраслях компании уже приглашают студентов 2–3 курсов колледжей на частичную занятость.

Бизнес активно вкладывается в специализированные образовательные инициативы, что позволяет кратно увеличивать набор на дефицитные специальности.