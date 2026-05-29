Wildberries запустит продажи товаров из Индии и Южной Кореи — в компании видят тренд «на всё корейское»

Wildberries планирует продавать в России товары из Кореи и Индии, сообщила глава компании Татьяна Ким в интервью ТАСС. По её словам, сейчас в России в тренде всё больше товаров из Кореи, в том числе уходовая и декоративная косметика. Сейчас на платформе уже доступны товары от производителей и продавцов из Эфиопии.

Потенциальный охват Wildberries в странах Африки — более 1,5 млрд человек

По словам Татьяны Ким, Wildberries продолжает развиваться на зарубежных рынках.

Компания прорабатывает стратегию масштабирования бизнеса в регионах Юго-Восточной Азии и африканского континента. В качестве приоритетных рынков для запуска рассматриваются Эфиопия, Индия, Таиланд и Шри-Ланка.

Эфиопия выбрана отправной точкой для тестирования операционной модели в Африке, где емкость рынка электронной коммерции к 2029 году может достичь 56 млрд долларов. Помимо стран СНГ, компания уже присутствует в Китае и ОАЭ, используя их преимущественно как логистические узлы для импорта.

Продажа российских товаров в Китай пойдет по оптовой B2B-модели

Кроме того, Wildberries запустил пилотную программу по выводу продукции российских производителей на рынок КНР. В отличие от традиционной розничной модели, проект ориентирован на крупнооптовые закупки (B2B): покупателями выступают китайские промышленные предприятия и торговые сети.

Wildberries берет на себя роль связующего звена, выкупая товар у локальных поставщиков и обеспечивая трансграничную логистику. Для участников программы процедура упрощена — от них требуется лишь стандартная российская документация, в то время как специфическую сертификацию на территории КНР берёт на себя принимающая сторона.

Сейчас наиболее конкурентоспособными категориями для российского экспорта признаны продовольственные товары, косметические средства и бренды, подчеркивающие национальную идентичность.

Комиссии для китайских селлеров остаются вдвое ниже российских

При этом комиссия для продавцов из Китая остаётся почти в два раза ниже, чем для россиян. Синхронизация тарифных условий для отечественных и зарубежных партнеров на платформе Wildberries временно приостановлена.

Несмотря на анонсированный ранее переход к единым правилам работы в конце мая, руководство компании решило продлить период анализа эффективности данных мер. На текущий момент сохраняется значительный разрыв в сервисных сборах: китайские участники рынка отчисляют маркетплейсу от 11% до 14%, что существенно меньше нагрузки на российских предпринимателей. Вопрос о выравнивании условий пока обсуждают между ведомствами.

Wildberries трансформируется в экосистему с собственным такси и турами в Турцию

Помимо развития торгового направления, компания активно расширяет портфель сервисов. География присутствия собственного агрегатора такси расширилась на территорию Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Параллельно развивается туристический кластер: в партнерстве с Fun & Sun и авиаперевозчиком Azur Air сформирована полетная программа на средиземноморское побережье Турции на летний сезон 2026 года.