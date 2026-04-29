Azur Air переориентировалась на Wildberries: 99% рейсов авиакомпании в Турцию составлены под туроператора Fun & Sun

Авиакомпания Azur Air почти полностью переориентировала полётную программу в Анталью под туроператора Fun & Sun, развивающего туризм для Wildberries, пишут «Ведомости». Летом 2026 года 99% рейсов Azur Air будет выполнять под заказ одного партнёра. До этого Azur Air работала ещё и с туроператором Anex Tour, которому теперь приходится переводить туристов на рейсы других авиакомпаний.

Раньше Azur Air одновременно работала с двумя туроператорами

Azur Air работает как чартерный перевозчик без собственной маршрутной сети, загрузку самолётов обеспечивают контракты с туроператорами, уточняют «Ведомости».

С 2014 года Azur Air сотрудничала с Anex Tour, который до 2022 года обеспечивал до 90% загрузки флота. В последние годы, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), доли Anex и Fun & Sun были сопоставимы — около 40% кресел у каждого.

Теперь же, по данным издания, полётная программа Azur Air из России в Анталью на лето 2026 года почти полностью сформирована под Fun & Sun.

Anex Tour с конца апреля начал массово пересаживать туристов на рейсы турецкой Air Anka. Представитель Azur Air заявил «Ведомостям», что рейсы Anex Tour «и не планировались».

Azur Air сокращает флот и убирает города из программы полётов

В конце апреля авиакомпания опубликовала программу полётов на лето 2026 года из 13 городов России. По сравнению с 2025 годом из неё исключены южные направления, включая Краснодар, Минеральные Воды и Сочи.

По данным сайта компании, флот перевозчика насчитывает 23 самолёта Boeing, однако в эксплуатации находится менее половины. По данным «Ведомостей», в феврале гендиректор Евгений Королёв сообщал, что компания использует около 10 Boeing 757 и планирует сократить программу полётов на Boeing 767 на 5–6%.

Росавиация ограничила сертификат Azur Air до 8 июня

В марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта*Документ, дающий право эксплуатанту выполнять определённые коммерческие авиаперевозки Azur Air до 8 июня из-за нарушений в техобслуживании самолётов, которые привели к отказам двигателей. Представленный авиакомпанией план корректирующих мероприятий регулятор счёл формальным и потребовал доработки.

Перераспределение рейсов Azur Air усиливает риски для Anex

Fun & Sun выигрывает, получая кресельную ёмкость и страхуясь за счёт турецких перевозчиков, считают эксперты «Ведомостей». По их словам, Anex вынужден переходить на новую авиакомпанию с небольшим флотом, что создаёт риски по резервированию перевозок и ограничивает объёмы продаж.

Контекст

Wildberries приобрела FUN&SUN в октябре 2025 года. В 2026 году сервис WB Travel совместно с туроператором запустили фирменную отельную концепцию на зарубежных курортах и открыли первый отель в Египте 15 февраля 2026 года. Следующий объект — в турецком Кемере — планируется к запуску 1 мая 2026 года.

В марте 2026 года в ряде СМИ также появилась информация, что Wildberries может приобрести Azur Air, однако сам авиаперевозчик эту информацию опровергал.