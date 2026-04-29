Azur Air переориентировалась на Wildberries: 99% рейсов авиакомпании в Турцию составлены под туроператора Fun & Sun

С 2014 до 90% загрузки флота авиакомпании обеспечивал другой туроператор — Anex Tour
29 апреля 2026, 12:00
Авиакомпания Azur Air почти полностью переориентировала полётную программу в Анталью под туроператора Fun & Sun, развивающего туризм для Wildberries, пишут «Ведомости». Летом 2026 года 99% рейсов Azur Air будет выполнять под заказ одного партнёра. До этого Azur Air работала ещё и с туроператором Anex Tour, которому теперь приходится переводить туристов на рейсы других авиакомпаний.

Wildberries хочет приобрести авиакомпанию Azur Air
Wildberries хочет приобрести авиакомпанию Azur Air
источники СМИ сообщают, что сделку могут закрыть в мае 2026-го
Раньше Azur Air одновременно работала с двумя туроператорами

Azur Air работает как чартерный перевозчик без собственной маршрутной сети, загрузку самолётов обеспечивают контракты с туроператорами, уточняют «Ведомости».

С 2014 года Azur Air сотрудничала с Anex Tour, который до 2022 года обеспечивал до 90% загрузки флота. В последние годы, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), доли Anex и Fun & Sun были сопоставимы — около 40% кресел у каждого.

Теперь же, по данным издания, полётная программа Azur Air из России в Анталью на лето 2026 года почти полностью сформирована под Fun & Sun.

Anex Tour с конца апреля начал массово пересаживать туристов на рейсы турецкой Air Anka. Представитель Azur Air заявил «Ведомостям», что рейсы Anex Tour «и не планировались».

Azur Air сокращает флот и убирает города из программы полётов

В конце апреля авиакомпания опубликовала программу полётов на лето 2026 года из 13 городов России. По сравнению с 2025 годом из неё исключены южные направления, включая Краснодар, Минеральные Воды и Сочи.

По данным сайта компании, флот перевозчика насчитывает 23 самолёта Boeing, однако в эксплуатации находится менее половины. По данным «Ведомостей», в феврале гендиректор Евгений Королёв сообщал, что компания использует около 10 Boeing 757 и планирует сократить программу полётов на Boeing 767 на 5–6%.

Росавиация ограничила сертификат Azur Air до 8 июня

В марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта*Документ, дающий право эксплуатанту выполнять определённые коммерческие авиаперевозки Azur Air до 8 июня из-за нарушений в техобслуживании самолётов, которые привели к отказам двигателей. Представленный авиакомпанией план корректирующих мероприятий регулятор счёл формальным и потребовал доработки.

Перераспределение рейсов Azur Air усиливает риски для Anex

Fun & Sun выигрывает, получая кресельную ёмкость и страхуясь за счёт турецких перевозчиков, считают эксперты «Ведомостей». По их словам, Anex вынужден переходить на новую авиакомпанию с небольшим флотом, что создаёт риски по резервированию перевозок и ограничивает объёмы продаж.

Контекст

Wildberries приобрела FUN&SUN в октябре 2025 года. В 2026 году сервис WB Travel совместно с туроператором запустили фирменную отельную концепцию на зарубежных курортах и открыли первый отель в Египте 15 февраля 2026 года. Следующий объект — в турецком Кемере — планируется к запуску 1 мая 2026 года.

В марте 2026 года в ряде СМИ также появилась информация, что Wildberries может приобрести Azur Air, однако сам авиаперевозчик эту информацию опровергал.

