Wildberries откроет отели в Египте и Турции в 2026 году

WB Travel запустил собственную отельную концепцию на зарубежных курортах и откроет первый фирменный отель в Египте 15 февраля 2026 года. Проект реализуется сервисом WB Travel компании Wildberries & Russ и туроператором FUN&SUN. Номера можно заброниронировать в приложении Wildberries и на сайте FUN&SUN.

Концепция первого отеля WB Travel — семейный формат

Первым проектом в новой отельной линейке станет курортный отель WB Travel Dreams Vacation в Египте. Его открытие запланировано на 15 февраля 2026 года. Сейчас в отеле обновляют жилые корпуса, главный ресторан, лобби и другие общие зоны.

Отель ориентирован на семейный отдых. Для гостей с детьми предусмотрены детский ресторан, круглосуточный «уголок мамы» с оборудованием для приготовления детского питания, а также зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей.

В отеле будет работать двухнедельный детский клуб

В отеле будет работать детский клуб TOUCAN от FUN&SUN. Программа рассчитана на детей разных возрастов и построена по циклу из 14 дней без повторов.

В расписании — научные лаборатории, творческие мастер-классы, викторины, спортивные игры, квесты, настольные игры и показы мультфильмов. Также предусмотрены развивающие занятия с форматами, адаптированными под возраст детей.

В 2026 году WB Travel запустит отель в Турции

В 2026 году WB Travel планирует открыть ещё несколько фирменных отелей в Египте и Турции. Проекты будут запускаться совместно с отелями-партнёрами и с использованием стандартов сервиса FUN&SUN.

Контекст

В октябре 2025 года Объединённая компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») приобрела у структур «Севергрупп» предпринимателя Алексея Мордашова туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия). По данным одного из источников газеты «Известия», сумма сделки могла составить не менее 15–16 млрд рублей.

О договорённостях о партнёрстве Wildberries & Russ и FUN&SUN объявили в сентябре 2025 года. Первым продуктом в рамках сотрудничества стала услуга раннего бронирования туров FUN&SUN на сезон зима 2025–2026, доступная на маркетплейсе Wildberries.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. Изначально сервис позволял покупать билеты на самолёты, поезда и автобусы, а также строить маршруты с комбинированием разных видов транспорта. Позднее пользователям стали доступны бронирование отелей и покупка туров.