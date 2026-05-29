Каждый второй россиянин испытывает стресс, когда разряжается телефон: главный страх — пропустить важную информацию

Половина опрошенных россиян испытывает стресс, когда их смартфон разряжается, поделились с Russian Business аналитики сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Более 26% респондентов тревожатся из-за страха пропустить важную информацию или событие, а ещё 24% впадают в панику из-за риска остаться без связи и потерять контроль над ситуацией. Более 80% участников опроса хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда телефон разряжался, а возможности зарядить его не было.

Каждый пятый пользователь испытывает стресс при 10% заряда смартфона

Психологический дискомфорт, связанный с разрядом мобильного устройства, проявляется у россиян задолго до его выключения, сообщают аналитики сервиса «Бери заряд»:

33% участников опроса беспокоятся, когда уровень батареи падает до 20%;

20% респондентов критическим порогом считают 10% заряда;

Зависимость от гаджетов подтверждается и временными рамками: 15% респондентов не могут обходиться без смартфона дольше минуты.

У 37% опрошенных разряженный телефон приводил к опозданиям или проблемам с доступом к банковским сервисам. Ещё около трети респондентов из-за выключенного смартфона пропускали важные рабочие и личные сообщения.

80% россиян хотя бы раз заглядывали в заведения общественного питания только ради возможности подзарядить телефон.

Собственные пауэрбанки есть только у трети жителей крупных городов

Несмотря на популярность мобильной зарядки, собственные пауэрбанки есть только у 29% россиян, сообщает «Бери заряд». При этом 38% никогда ими не пользовались, а почти две трети хотя бы раз брали зарядные устройства в аренду.

Главные причины отказа от покупки собственного пауэрбанка — лишний вес в сумке и необходимость постоянно следить за зарядом самого устройства.

Рынок аренды пауэрбанков демонстрирует стабильный рост

По данным «Бери заряд», за год сеть увеличилась на 40% — до 60 тыс. станций. Сервисом всё чаще пользуются в дороге: в 43% случаев пользователи возвращают пауэрбанк не там, где брали его в аренду. Спрос на междугородние аренды за год вырос более чем на треть.

Новые станции компания размещает с помощью алгоритмов Яндекса, которые анализируют трафик в транспорте и торговых центрах.