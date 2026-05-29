Предприниматели в России стали чаще изучать темы управления бизнесом — 70% ищет финансирование через гранты и торги

В 2025 году российские предприниматели стали чаще интересоваться темами эффективного управления бизнесом, а не его масштабирования, сообщили образовательная платформа GetCourse, сервис журналистских запросов Pressfeed и платформа поиска специалистов Профи.ру. Кроме того, собственники компаний стали на 71,6% чаще обращаться к профессионалам за помощью с получением финансирование через гранты, торги и кредиты. Спрос на услуги юристов также вырос — почти на 42% за прошлый год.

Бизнесмены учатся получать гранты и участвовать в торгах

Исследование GetCourse, Pressfeed и Профи.ру показывает, что российские предприниматели всё реже ищут идеи «быстрого роста» бизнеса и чаще концентрируются на его устойчивости. Сервис журналистских запросов Pressfeed фиксирует, что в бизнес-запросах доминируют темы управления (36,2%) и эффективности (18,1%), а не масштабирования. Кроме того, бизнесмены не теряют интереса к программам повышения своих управленческих навыков: сегмент бизнес-образования остаётся одним из крупнейших на GetCourse с оборотом 19,3 млрд рублей и высоким средним чеком — около 19 тыс. рублей в месяц.

Однако на рынке услуг сильнее всего растёт спрос на инструменты получения финансирования: услуги кредитных брокеров, помощь с торгами и грантами. Общий рост спроса в категории составил 71,6%.

Пользователи чаще обращаются к юристам за помощью, а не учатся сами

Авторы исследования отмечают, что интерес аудитории постепенно смещается от развития к адаптации. В юридической тематике Pressfeed зафиксировал рост интереса на 37,7% за 2025 год. Пользователей в первую очередь волнуют последствия законодательных изменений — штрафы, суды и законодательные ограничения.

Профи.ру подтверждает: спрос на юридические услуги вырос на 41,9% за прошлый год. Особенно резко увеличилось число обращений по миграционным вопросам (+182,5%) и судебному представительству (+55,9%).

Деньги и рынок труда интересуют россиян больше всего

По данным Pressfeed, в категории работы пользователей больше всего интересуют вопросы найма (26,7%) и выгорания (12,8%). Люди ищут практические ответы — как справляться с нагрузкой, сколько можно зарабатывать и какие навыки сейчас востребованы на рынке труда.

Интерес к реальным решениям конкретных проблем в сфере работы напрямую отражается и на рынке онлайн-образования. Сегмент «Профессия» стал крупнейшим направлением на GetCourse в 2025 году с оборотом 30,1 млрд рублей и аудиторией около 20 млн человек. Самыми востребованными направлениями оказались:

дизайн,

ИТ,

бухгалтерия.

Средний чек на обучение в категории «Профессия» составляет около 15 тыс. рублей в месяц.

По данным Pressfeed, почти 66% запросов СМИ в финансовой тематике связаны с личными деньгами и долгами. Профи.ру зафиксировали в 2025 году рост спроса на бухгалтерские услуги (+45,8%) и финансовых консультантов (+27,1%).

Россияне ищут не развитие, а устойчивость

Авторы исследования считают, что в ближайшие годы продолжит расти спрос на прикладные знания и узкоспециализированные услуги.