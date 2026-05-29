Каждый третий предприниматель чувствует, что «всё держится на нём» — 22% глубоко погружены в бизнес-процессы

Треть российских предпринимателей признаются, что ощущают себя незаменимыми для собственного бизнеса, сообщает Точка Банк. При этом большинство владельцев зрелых компаний уже стараются делегировать рутинные бизнес-задачи. Главные способы восстановления для предпринимателей — время с семьёй и отдых на природе.

Четверть предпринимателей сами закрывают все задачи бизнеса

Большинство предпринимателей с устойчивым бизнесом реже занимаются ежедневной рутинной работой и чаще концентрируются на стратегических задачах. Однако более четверти опрошенных руководителей продолжают самостоятельно закрывать все задачи бизнеса, а 22% признались, что по-прежнему глубоко погружены в операционную работу.

Илья Бетехин, лидер сервиса управления доступами к банковским продуктам, отмечает, что по мере роста компании предприниматели всё активнее передают рутинные процессы команде.

«Чем взрослее бизнес, тем меньше собственник занимается операционкой и тем больше выстраивает систему, в которой команда работает самостоятельно, но без рисков», — отметил Илья Бетехин, лидер сервиса управления доступами к банковским продуктам.

Предприниматели восстанавливаются через время с семьей и отдых на природе

Практически все участники исследования признались, что регулярно сталкиваются со стрессом. 33% предпринимателей сообщили, что испытывают ощущение, будто «всё держится только на них».

Главными способами восстановления предприниматели называют время с семьёй (48%) и отдых на природе (45%).

80% опрошенных также регулярно занимаются спортом в том числе — для того, чтобы справляться со стрессом. Самыми популярными активностями стали фитнес и силовые тренировки (39%), плавание (29%) и бег (28%).

Стабильность бизнеса оказалась важнее максимальной прибыли

Большинство предпринимателей выбирают устойчивое развитие вместо агрессивной гонки за доходностью:

65% респондентов поставили на первое место стабильность и надёжность бизнеса,

62% считают приоритетом развитие компании,

42% участников опроса поставили на первое место увеличение прибыли.

81% предпринимателей считают, что свободные деньги лучше направлять в развитие бизнеса, а не выводить из компании.

Коммуникабельность предпринимателя — главное качество успеха бизнеса

Коммуникабельность предприниматели назвали главным качеством для успеха бизнеса. В топ также вошли целеустремлённость и честность.

88% опрошенных регулярно посещают деловые мероприятия, конференции и выставки. Для многих бизнес-события стали частью повседневной работы — способом свериться с рынком, обменяться опытом и найти новые контакты.

Предприниматели всё чаще опираются на аналитику при ведении бизнеса

По мнению предпринимателей, аналитика помогает отсекать информационный шум и быстрее замечать реальные риски для бизнеса: