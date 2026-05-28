Яндекс ускорил создание голосовых ИИ-агентов: разработать бота для бизнеса теперь можно без команды программистов

Yandex B2B Tech представил новый интерфейс для быстрого создания голосовых ИИ-агентов в Yandex AI Studio. Теперь компаниям не потребуется тратить на разработку и интеграцию голосовых помощников недели — собрать рабочего агента можно за несколько минут, заявили в Яндексе. В компании утверждают, что обновление позволит бизнесу существенно сократить нагрузку на ИТ-команды.

ИИ-агенту можно создать уникальный голос

Для создания ИИ-агента через новый интерфейс в Yandex AI Studio пользователю достаточно написать текстовый промпт и подключить инструменты, которые позволят агенту искать ответы в интернете или в базах знаний. Также пользователи смогут выбрать голос ИИ-агента и сценарий общения для ассистента. Для этого доступны готовые голоса из каталога или можно создать свои варианты через сервис Brand Voice Lite с помощью ИИ.

В Яндексе считают, что решение будет востребовано как у малого и среднего бизнеса, так и у крупных компаний — банков, телеком-операторов, ритейлеров и финтеха.

Ресторанные сети и АЗС уже тестируют ИИ-агентов

Крупные компании уже начали использовать новых голосовых агентов на базе Yandex AI Studio. Одна из ресторанных сетей планирует применять их в киосках самообслуживания: клиент сможет просто продиктовать заказ голосом вместо ручного выбора позиций в меню.

Похожий сценарий тестирует сеть АЗС. Водитель сможет голосом сообщить, какое топливо хочет купить, после чего клиент сможет оплатить заказ.

Создать ИИ-агента можно будет без команды разработчиков

По мнению представителей Яндекса, раньше компаниям было сложно быстро собрать и протестировать рабочий прототип голосового ИИ-агента без отдельной команды разработки.

В Яндексе рассчитывают, что новый интерфейс снизит порог входа для внедрения ИИ даже для небольших компаний.

В основе сервиса — новая модель Yandex Speech Realtime

Для работы голосовых агентов используется обновлённый инструмент Yandex Speech Realtime в Yandex AI Studio. Она позволяет обрабатывать речь практически без задержек: ответ формируется почти сразу после окончания фразы пользователя. В компании утверждают, что высокая скорость обработки данных создаёт эффект «живого разговора».

Для подключения агенту достаточно интеграции телефонии через SIP-протокол — главный стандарт связи для передачи голоса, видео и мгновенных сообщений через интернет. Голосовой трафик передаётся в Yandex AI Studio, где нейросеть обрабатывает запрос и даёт ответ.