Яндекс презентовал нейросеть для бизнеса: Alice AI LLM Flash в 5 раз дешевле предыдущих ИИ-решений компании

Яндекс представил новую языковую модель для бизнеса Alice AI LLM Flash. Нейросеть оптимизирована под массовые корпоративные задачи — работу с текстами, документами и клиентскими запросами. По данным компании, именно эти сценарии формируют почти 60% всех B2B-запросов к ИИ-моделям Яндекса.

Модель Alice AI LLM Flash снизит затраты бизнеса на ИИ

Новая нейросеть предназначена для бизнес-задач, где важны высокая скорость ответа и обработка большого объёма однотипных запросов. В Яндексе утверждают, что модель помогает ускорить бизнес-процессы и сократить расходы — почти в пять раз по сравнению с предыдущими ИИ-решениями компании.

Как уточнили в пресс-службе, модель может быть востребована у банков, ритейлеров, телеком-операторов и других крупных и малых организаций.

Alice AI LLM Flash уже доступна корпоративным клиентам через платформу Yandex AI Studio.

Новая ИИ-модель Яндекса превосходит GPT-5.4 mini — но только в половине случаев

По данным Яндекса, Alice AI LLM Flash в 56% случаев превосходит GPT-5.4 mini по качеству решения бизнес-задач. Также компания заявляет, что модель лучше справляется с:

диалоговыми сценариями — в 73% случаев,

обобщением и структурированием текста — в 66% случаев,

поиском данных по файлам и базам знаний — в 61% случаев.

Новая модель полностью разработана и обучена внутри Яндекса. В компании также подчеркнули, что обеспечивают безопасность обработки данных и стабильную работу сервиса в России.

В Yandex AI Studio появился DeepSeek V4 Flash

Одновременно Яндекс открыл доступ к DeepSeek V4 Flash. Компания называет её первой доступной в российском облаке моделью с контекстным окном в 1 млн токенов.

ИИ-модель может «запоминать» контекст и анализировать сразу 700–800 тысяч слов или несколько сотен страниц текста. Это целые базы документов, переписок, инструкций и отчётов одновременно.