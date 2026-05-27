В России продали 200 тыс. машин LADA с ИИ-ассистентом Алисой: частые запросы — построить маршрут и включить музыку

С 2021 года в России продано более 200 тыс. автомобилей LADA с установленной платформой Яндекс Авто и Алисой, сообщили Russian Business в компании. Почти 97% владельцев используют голосовые команды для управления сервисами, навигацией и музыкой. В дороге пользователи просят Алису не только построить маршрут или включить трек, но и объяснить незнакомые термины, перевести фразы и сыграть в «Города».

Почти 97% владельцев LADA пользуются голосовым управлением

Платформа Яндекс Авто доступна в нескольких моделях LADA. С её помощью водители могут голосом управлять функциями мультимедийной системы, пользоваться сервисами экосистемы Яндекса и подключёнными устройствами умного дома.

По данным компании, голосовые команды стали основным способом взаимодействия с платформой — ими пользуются почти 97% владельцев автомобилей LADA с установленным Яндекс Авто. Чаще всего ИИ-ассистента используют для построения маршрутов, управления музыкой и других задач во время поездок.

У Алисы спрашивают информацию об интересных местах и платных дорогах

Во время поездок пользователи обращаются к Алисе и с более сложными запросами. В частности, они спрашивают про интересные места поблизости и по маршруту, уточняют информацию о платных дорогах, просят объяснить незнакомые термины или перевести слова и фразы на другие языки.

Также ИИ-ассистент поддерживает разговоры между водителем и пассажирами во время поездок. Кроме того, пользователи используют Алису для развлечений. Среди популярных запросов — игры «Города», «Слова», «Верю — не верю» и загадки.

Один из самых частых запросов — включить музыку

Пользователи LADA с Яндекс Авто часто просят Алису включить конкретные музыкальные треки. Среди самых популярных жанров — русский поп, шансон, рок, рэп, танцевальная и детская музыка, а также музыка народов России.

В запросах к Алисе также встречаются треки с упоминанием автомобилей LADA — например, «Малиновая Лада», «Лада Приора», «Лада Веста» и «Золотая Лада». Для детей пользователи часто включают сказки и музыку из мультфильмов «Синий трактор», «Акулёнок» и «Три кота».

Контекст

В автомобилях LADA с Яндекс Авто доступны сервисы Карты, Музыка, Книги и Браузер. Они синхронизируются через Яндекс ID — пользователи могут продолжать пользоваться сохранёнными маршрутами, плейлистами и аудиокнигами на разных устройствах.

Платформа Яндекс Авто с Алисой в комплектациях мультимедийных систем LADA Enjoy Pro и Enjoy Evo доступна в моделях: