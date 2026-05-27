Яндекс расширяет свой игровой сервис «Игромир»: на платформе появится медиа — его будет делать команда «Кинопоиска»

«Игромир» запустит собственное медиа о видеоиграх, его будет делать команда игрового направления «Кинопоиска», говорится в сообщении компании. Запуск планируется до конца 2026 года. Кроме того, платформа будет развивать направление игрового паблишинга, цель которого — продвижение игровых проектов и их вывод на другие площадки, в том числе Steam.

«Игромир» будет помогать выводить игровые проекты на рынок

У сервиса «Игромир» появится издательское направление, которое будет состоять из двух подразделений — игрового паблишинга и редакции медиа. Компания будет заниматься продвижением игровых проектов и их выпуском на основных платформах, включая Steam.

Развивать это направление сервис будет совместно со «Студиотехом» — платформой аудиовизуальных технологий, созданной на базе Плюс Студии. От неё «Игромиру» перешли игровые проекты, включая «Война Миров: Сибирь» от студии МГЛА и «Киберслав: Затмение» от Game Art Pioneers.

Внутри «Игромира» появятся новости и обзоры

Редакцией нового медиа займётся команда игрового направления «Кинопоиска», которая сейчас ведёт рубрику «Игры», телеграм-канал «Кинопоиск | Игры», сообщество VK и YouTube-канал с видеоэссе о видеоиграх. Весь этот контент «Игромир» собирается объединить внутри собственного сервиса.

Пользователи смогут читать новости индустрии, следить за новинками PC и консолей, обсуждать игры, а также переходить от редакционных материалов к добавлению игр в библиотеку Steam и их запуску через облачный гейминг. Запуск медиа запланирован до конца 2026 года.

Большинство российских геймеров играют на ПК

Ранее стало известно, что более 84% российских геймеров следят за новыми релизами компьютерных игр. Почти 80% опрошенных запускают игры ежедневно или несколько раз в неделю: 44,3% играют каждый день, ещё 36,2% — несколько раз в неделю.

Большинство геймеров — молодые люди до 25 лет. Самой популярной игровой платформой остаётся ПК, тогда как на смартфонах играют 22,6% пользователей.

Контекст

«Яндекс» запустил платформу «Игромир» в апреле 2026 года. Сервис объединил облачный гейминг и магазин игровых товаров, а пользоваться им можно по почасовой модели оплаты — как с подпиской «Яндекс Плюс», так и без неё.

Сейчас «Игромир» поддерживает более 150 игр из библиотек Steam, Epic Games и «Леста Игры». Через сервис также можно пополнять аккаунты PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, а также покупать игровую валюту и товары для World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends и Valorant.

«Игромир» доступен в веб-версии, приложении «Кинопоиска» для телевизоров на YaOS X и на «Яндекс Станции Макс».